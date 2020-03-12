Devrim DEMİR

Girne’de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan Abdullah Çelik aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Çelik, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlının poliste gönüllü ifade vererek suçu kabul ettiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, otopside Elif Lort’un vücudunda 11 bıçak yarası ve çeşitli sıyrıklar tespit edildiğini dile getirdi.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlı Abdullah Çelik’in tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması emrini verdi.

10 kişi sorgulandı, kamera görüntüleri inceleniyor…

Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Abdullah Çelik’in ‘taammüden adam öldürme’, ‘kanunsuz bıçak taşıma’ ve ‘sarhoşluk’ suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Zaifer, Abdullah Çelik’in 8 Martta 20.35 sıralarında, 41 promil alkol tesiri altındayken, Girne Şehit Nahit Hasan sokak Kyrenia Twins apartmanı A blok otoparkında, tasarrufunda taşıdığı 24 cm uzunluğunda ekmek bıçağıyla, kız arkadaşı Elif Lort’u, kendinden ayrılmak istediği gerekçesiyle, boğazı ve vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğunu anımsattı.

Zanlının olayın hemen ardından tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını, zanlının poliste gönüllü ifade vererek suçu kabul ettiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, otopside, Lort’un vücudunda 11 bıçak yarası ve çeşitli sıyrıklar tespit edildiğini dile getirdi.

3 günlük sürede 10 kişinin sorgulandığını, emare olarak alınan kamera görüntülerinin incelendiğini kaydeden Zaifer, zanlının Barış ve Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturmanın halen sürdüğünü kaydeden Zaifer, 8 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Eski eşinden başka kimse yoktu…

Elif Lort’un ölümüne ilişkin polis soruşturması çok yönlü sürerken, polis dün Girne Kaza Mahkemesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Cinayet duruşmasını Elif Lort’un eski eşi dışında kimse takip etmedi.

Lort’un eski eşi ise, sokak ortasında savunmasız bir kadının katledilmesi ile ilgili Kadın Örgütlerinin sessiz kalmasına ve davayı kimsenin takip etmemesine tepki gösterdi.