2'si ithal 7 üründe ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz raporunu yayınladı

Tarım Dairesi 26 Ekim-1 Kasım Tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Raporda, ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, üzüm çeşitleri, armut çeşitleri, arpa(yemlik),kaki, pırasa ayçiçek küspesi, kırmızı lahana, cennet meyvesi , havuç, evdivyen,lolorosso,soya küsbesi ve yam olmak üzere 48 numunede 46'si temiz olup sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandığı belirtildi.

SVS. Ltd ait Armutlardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edileceği açıklandı.

Yerli ürünlerden ise patlıcan, maydanoz, domates, pazı, salatalık , marul, taze fasulye, pırasa, ıspanak, pancar ve kabak olmak üzere 22 numunede 17'sinin temiz 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı olduğu belirlendi.

Geçitköy’de Nihat Aydın'a ait Dereotu ve Bayram Avcı'ya ait domates, Mağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazı, Çayönü’nde Zehra Bağrışa'a ait ıspanak ve Muhsin Arkoy'a ait pancardan alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu açıklandı.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

2 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

3 Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz

4 Engin Hürsen Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

5 Engin Hürsen Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

6 Halil Kasap Paz. İthal Kırmızı Lahana Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

8 M.M. Ömeroğlu İthal Serhad Pul Biber Temiz

9 Başpınar Co. Ltd İthal Arpa(yemlik) Temiz

10 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

14 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

15 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Limit Üstü

16 ORC Foods İthal Elma(Stk) Temiz

17 ORC Foods İthal Elma(Golden) Temiz

18 Yoran Tarım Ür. İthal Havuç Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd İthal Armut(Ank) Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

24 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(Red Globe) Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Evdivyen Temiz

28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz

29 Nej Gairn Ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yam Temiz

31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kaki Temiz

32 Bekir Cura İthal Cennet Meyvesi Temiz

33 Bekir Cura İthal Arapkızı Elma Temiz

34 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

35 Hakan Arsal İthal Havuç Temiz

36 Nej Gairn Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

37 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

38 Svs Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

39 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

40 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

41 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

42 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Limit Üstü

43 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

44 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Ank) Temiz

45 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

46 ORC Foods Ltd. İthal Havuç Temiz

47 Engin Hürsen Ltd. İthal Havuç Temiz

48 Engin Hürsen Ltd. İthal Pırasa Temiz

49 Hasan Çapur Mağusa Maydanoz Temiz

50 Ayşe Dağtepe Mağusa Pazı Limit Üstü

51 Ayhan Gök Mağusa Salatalık Temiz

52 Reşit Açıkgöz Mağusa Domates Temiz

53 İsmail Gökkaya Mağusa Patlıcan Temiz

54 İsmail Gökkaya Mağusa Domates Temiz

55 Ahmet Kayım Ozanköy Maydanoz Temiz

56 Ahmet Kayım Ozanköy Marul Temiz

57 Serpil Bayur Ozanköy T.Fasulye Temiz

58 Serpil Bayur Ozanköy Marul Temiz

59 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz

60 Caner Safel Alsancak Patlıcan Temiz

61 Caner Safel Alsancak Kabak Temiz

62 Nihat Aydın Geçitköy Dere Otu Limit Üstü

63 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz

64 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz

65 Bayram Avcı Geçitköy Domates Limit Üstü

66 Yıldıray Uluşan Doğancı Pırasa Temiz

67 Yıldıray Uluşan Doğancı Pırasa Temiz

68 Mustafa Maraşlı Taşköy Pırasa Temiz

69 Zehra Bağrışan Çayönü Ispanak Limit Üstü

70 Muhsin Arkoy Çayönü Pancar Limit Üstü