26 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi
Girne’de Kervansaray bölgesinde yüzmek için arkadaşları ile denize giren Junior Ndawele YANGA (E-26), denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.
A+A-
Girne’de Kervansaray bölgesinde yüzmek için arkadaşları ile denize giren Junior Ndawele YANGA (E-26), denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:45 sıralarında, söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahale ile hayata döndürüldükten sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi halen sürüyor.
Bu haber toplam 360 defa okunmuştur
Etiketler : Boğulma
Önceki ve Sonraki Haberler