26 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Girne’de Kervansaray bölgesinde yüzmek için arkadaşları ile denize giren Junior Ndawele YANGA (E-26), denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:45 sıralarında, söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahale ile hayata döndürüldükten sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi halen sürüyor.