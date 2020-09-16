2408 test yapıldı, 11 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2408 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2408 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
16 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2408
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5
Yerel vakalar -4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-13
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 148. 839
Toplam Vaka Sayısı- 639
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 356
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 277
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 67
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 208
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2