24 yaşında kalbine yenik düştü

Mağusa’da sakin 24 yaşındaki Ahmet Gürağaç ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası Gürağaç’a yapılan otopside ölüm sebebinin “obeziteye bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.