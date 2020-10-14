235 üreticiye, 218 bin TL tazminat ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Temmuz ve Ağustos aylarında Büyükbaş hayvan düşük zararı bulunan 235 üreticiye, 218,160.00 TL tazminat ödendiğini bildirdi.

Fon Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılırken, hesap numarası vermeyen üreticiler tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.