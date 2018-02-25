225 kilo eti sokak hayvanları için almış!

Beyarmudu-Türkmenköy anayolu üzerinde seyreden kiralık bir araçta ihbar üzerine arama yapan polis ekipleri ithali yasak Güney Kıbrıs menşeli ve mühürsüz 225 kilo kemiksiz dana eti ele geçirdi. Araç sürücüsü M.Ö suçüstü hali gereği tutuklanırken, konu etleri sokak hayvanlarını beslemek için aldığını ileri sürdü.

“İthali yasak güney menşeli mal ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı M.Ö. aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

İhbar alındı...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Erol, 23 Şubat tarihinde Beyarmudu-Türkmenköy anayolu üzerinde alınan ihbar üzerine bir polis ekibince zanlı M.Ö’nün kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada KKTC’ye ithali yasak Güney Kıbrıs menşeli ve mühürsüz 225 kilo kemiksiz dana etlerinin tespit edildiğini açıkladı. Zanlının mesele ile ilgili olarak yaptığı beyanda etleri ismini ve adresini söylemediği kişilerden sokak köpeklerini beslemek için aldığını iddia ettiğini belirten Erol, zanlının herhangi bir ifade vermediğini söyledi.

Kiralık araç İngiliz Üsler Bölgesinde görüldü...

Polis memuru Mustafa Erol, konu kiralık aracın İngiliz Üsler Bölgesinde görüldüğünün tespit edildiğini söyledi. Bununla ilgili olarak yapılan muhaceret araştırmasında konu aracın yasal yollardan İngiliz Üsler Bölgesine geçmediğinin tespit edildiğini belirten Erol, başkası tarafından kiralanan ve zanlıya verilen konu kiralık aracın İngiliz Üsler Bölgesine nasıl ve nereden geçtiğinin araştırılacağını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Erol, mesele ile ilgili olarak 2 kişinin arandığını, Beyarmudu ve Girne bölgesinde alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu söyledi. Erol, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlı M.Ö.’nün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Meltem Dündar, zanlı M.Ö.’nün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.