“220 km ile çarptı”

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen korkunç trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Devrim-Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü akıllarda birçok soru işareti bırakırken, aile etkin soruşturma istedi



“O sürücü, o saatte, o süratle nereye gidiyordu? Neden şerit değiştirmedi ve 220 kilometre hızla arabaya çarparak metrelerce sürükledikten sonra durdu? Kazada ölenler canımızdı, neden polis o gece sustu ve biz kazayı basından öğrendik”

DEVRİM YILMAZ’IN ANNESİ: “CİĞERİMİ SÖKTÜLER”… Devrim Yılmaz’ın 78 yaşındaki annesi Necibe Yılmaz, dün çocuklarının desteğiyle güçlükle cenazeleri bekledi. YENİDÜZEN’e konuşan acılı anne, “Ciğerimi söktüler, polis bu kaza olayını kapatmasın” dedi.

Devrim DEMİR



Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda meydana gelen korkunç trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Devrim-Seda Suat Yılmaz çiftinin ölümü akıllarda birçok soru işareti bırakırken, aile etkin soruşturma istedi.

Kazada yaşamını kaybeden Devrim-Seda Suat Yılmaz çifti dün son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan kazanın ardından Yılmaz ve Öztekin ailesine ateş düştü.

Aydınköy’de yaşamını sürdüren Devrim Yılmaz’ın ailesi dün acı günlerinde kapılarını YENİDÜZEN’e açtı.

Yılmaz ailesi, kazayı sabah başkalarından öğrendiklerini ifade etti. Aile olayın trafik kazası olduğunu kabullenmiyor.

İleri soruşturma için Polis Genel Müdürlüğü’nden soruşturma isteyeceklerini ifade eden aile, kazayı polisten duymadıkları için sitem etti.

Polis memuru Devrim Yılmaz’ın kardeşleri Mehmet ve Necla Yılmaz kardeşler, kazanın oluş şekline ilişkin polisin detaya inmesini istedi.

Kaza gecesi anayolda yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü, kaza yapan sürücünün ise 220 kilometre saatte gittiğini ileri süren Yılmaz ailesi, bölgede bulunan kameraların incelenmesini talep etti.

Anne Necibe Yılmaz: “Ciğerlerimi söktüler”

Devrim Yılmaz’ın 78 yaşındaki annesi Necibe Yılmaz, dün çocuklarının desteği ile güçlükle cenazeleri bekledi. Birçok sağlık sorunu olan acılı annenin sözleri yürekleri yaktı.

Olayın aydınlatılmasını isteyen 78 yaşındaki gözü yaşlı anne, “Polis, bu olayı lütfen kaza olarak görmesin. Oğlum gitti gelmeyecek, ben 5 evladımı gözümden sakınarak büyüttüm. Devrim kayboldu, ciğerlerimi söktüler. Gerçek neyse ortaya çıksın ben evladımı nasıl toprağa koyarım şimdi” dedi.

Devrim Yılmaz’ın kardeşi Mehmet Yılmaz:

“Şoktayız”

Kaza gününden bu güne hala şokta olduklarını kaydeden Mehmet Yılmaz, kardeşi ve yengesinin kaza akşamı Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne doğru gittiklerini anlattı.

Yılmaz, “Yengemin bir rahatsızlığı vardı ve o akşam hastaneye gidiyorlardı. Arabayı yengem kullanıyordu onun en fazla yaptığı sürat 60 kilometre saatte… Kazanın yaşandığı akşam muhtarımız 23.30 sıralarında Lefkoşa’dan Güzelyurt’a gelirken aşırı yağış nedeniyle görüş mesafesinin çok düştüğünü söyledi. Yağmurun şiddetinden muhtarımız yol kenarında benzin istasyonunda biraz bekledi ve o sırada o yolda küçük bir kazada meydana geldi.” diye konuştu.

Arabanın metrelerce sürüklendiği iddiası

Mehmet Yılmaz, yengesi Seda Suat Yıldırım’ın o akşam kullandığı araç ise aynı istikamette giden sürücü M.Ü.’nün kullanımındaki aracın 220 kilometre seyrettiğini öğrendiklerini söyledi.

220 kilometre seyreden o aracın şerit değiştirmeden, yengesinin kullandığı aracı metrelerce sürüklediğini iddia eden Mehmet Yılmaz, “Bize bu durumu kim açıklayacak?” dedi.

Yıldırım: “Polis bize haber vermedi”

Kazanın ardında birçok soru işareti olduğunu kaydeden Mehmet Yılmaz, o akşam yaşanan kazanın “normal bir ihmal yüzünden meydana geldiğine inanmadıklarını” söyledi.

Kazayı sabah başka ağızlardan öğrendiklerini ifade eden Yılmaz, “Bu kaza bizim canımızı ciğerimizi yaktı. Polis kapımızı çalıp kazayı bize söylemedi ve biz sabah duyduk üstelik başka insanlardan. Benim bir trafik cezam olsaydı, polis beni yarım saatte bulurdu. Böyle bir olayı bize söylememeleri aklımızda birçok soru işareti bıraktı” dedi.

“Geride iki evlat bıraktılar”

Korkunç günlerden geçtiklerini ve oldukça üzgün olduklarını aktaran Mehmet Yılmaz, “Kardeşim ve yengem geride 19 ve 17 yaşında iki evlat bıraktı. Bu zamansız ve beklenmeyen ölümleri bizi yasa boğarken, sanki bir yerden çıkıp gelecekler gibi bekliyoruz. Polis bu olayı bize söylemedi, sabah Devrim’in kapısını çaldı ve kızına ‘anne ve babanız bir trafik kazasında öldü’ şeklinde açıklama yaptı. 19 yaşındaki yeğenim travma yaşadı. Bu nasıl bir açıklama biri bize bunu açıklasın. Ben sabah saatlerinde başka birinden öğrendim, teşkilattan bir kişi bile gelip başınız sağ olsun demedi. Biz arabayı gördük, kardeşimi teşhis bile edemedik. Yeğenlerim bu durumu kabul edemiyor. Bu süreci polis yardım alarak açıklamalıydı, bu çocuklar hiç birimizi kabul edemiyor onları sakinleştiremedik” dedi.

Olayı gazeteden öğrenen Devrim Yılmaz’ın kız kardeşi Necla Yılmaz polise sitem etti:

“Kardeşimin ölümünü böyle öğrenmemeliydik”

Devrim Yılmaz’ın kız kardeşi Necla Yılmaz ise, meydana gelen korkunç kazanın “çok şeyler çağrıştırdığını” savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Necla Yılmaz, üç gündür birçok farklı şeyler duyduklarını ancak delil ve ispat olmadığı için polisin atacağı adımı beklediklerini söyledi. Yılmaz, “Bu kaza değil bir cinayettir, kardeşim ve eşi o gece hastaneye gidiyorlardı. O sürücü o saatte o süratle nereye gidiyordu? Neden şerit değiştirmedi ve 220 kilometre hızla arabaya çarparak metrelerce sürükledikten sonra dorsenin önünde araba durdu. Kazada ölenler canımızdı neden polis o gece sustu ve biz kazayı basından öğrendik. Çocukların durumu hiç iyi değil.”

“Bu kazanın peşini bırakmayacağız”

Polis Genel Müdürlüğü’nün bu kazayla ilgili detaylı bir soruşturma yapmasını da talep edeceklerini kaydeden Necla Yılmaz, “Hem Polis Genel Müdürü hem de Cumhurbaşkanı ile detaylı araştırma için görüşme talep edeceğiz. Bu kaza olarak kapanmayacak ve peşini bırakmayacağız. Bütün gece cenazeler kimsesiz durdu, neden bu olayda polis bu kadar sessiz kaldı? Kaza gecesi kardeşimin evinin önünü neden polis bekledi? Çocuklarımıza neden bu kadar sorumsuzca haber verildi? Çok sorular var cevap bekleyen. Devrim çok sevilen bir insandı ve Güzelyurt şuan onlara ağlıyor, polisin bize sadece yaptığı açıklama bu kazanın çok büyük bir kaza olduğu ve incelemesinin uzun süreceği söylendi. Acımız tarifsiz” dedi.