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2069 test yapıldı, 3 pozitif vaka

2069 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. 

Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

 

5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3   

Ülke dışından gelen vakalar -  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -  1 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 176.548  

Toplam Vaka Sayısı- 775 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 728 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11   

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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