2020 ‘KKTC’si

Su taşkınlarından 9 ay önce nasibini alan İzmer Mermer Fabrikası, bu kez kendi imkanları ile su baskınının önüne geçti. Önceki gün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle, taşan dereyi çalışanları ile temizleyen İzmer Direktörü Arsen Angı, yetkililerin görevlerini yapmadığı gerekçesi ile hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

Devrim DEMİR

Ülkeyi etkisi altına alan ve önceki gün Lefkoşa ve bölgesinde etkili olan yağışlardan Haspolat bölgesi de etkilendi.

Haspolat bölgesindeki Hala Sultan Camii yanında faaliyette olan İzmer mermer fabrikası önünde bulunan dere yatağı tıkandı.

9 ay önce aşırı yağışlardan ciddi şekilde etkilenen İzmer mermer fabrikası bu yıl kendi önlemlerini aldı.

Defalarca yetkilerle görüşmelerine rağmen, bölgede bulunan dere yatağı için hiçbir önlem alınmadığını kaydeden ‘İzmer’ mermer fabrikası Direktörü Arsen Angı, YENİDÜZEN’e konuştu.

Angı, 9 ay önce yaşadıkları su baskını nedeniyle maddi zarara uğradıklarını, bölgede bulunan dere için hiçbir önlem alınmadığını kaydetti.

Önceki gün etkili olan aşırı yağışların bölgede olumsuzluk yaşandığını, taşan dereyi çalışanlar ile birlikte kendi imkânları temizlediklerini ancak Lefkoşa-Mağusa anayolunun kapanmasına engel olamadıklarını belirtti.

9 ay önce yaşadıkları su baskını nedeniyle atölyelerine 85 cm su girdiğini ve ciddi maddi zarara uğradıklarını belirten Angı, bölgede bulunan dere için hiçbir önlem alınmadığını kaydetti. İş yerinin zarar görmese de çalışanların akşam saatlerinde etkili olan ve su baskını yaşanan yol nedeniyle evlerine gitmekte sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Angı, “Bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak adına kendi önlemlerimizi alarak, duvar ördük. Su daha az geldi. Büyük barajın taşmadığı bilgisini aldık” dedi.

“Barajın henüz taşmadığı bilgisini aldık”

YENİDÜZEN’e konuşan İzmer Mermer Fabrikası Direktörü Arsen Angı, 9 ay önce yağan şiddetli yağmurlardan şirketinin büyük maddi zarara uğradığını, aynı sorunun yaşanmaması için bu yıl kendi önlemlerini aldığını kaydetti.

Mart ayında yağan şiddetli yağmur nedeniyle atölyelerine 85 cm yüksekliğinde su girdiğini ifade eden Angı, “Hazırlıksız yakalanmıştık. Sabaha karşı olan baskında, atölyeye 85 cm yüksekliğinde su girmişti. Makinelerimizin tamamı devre dışı kalırken, maddi hasar yanında şirkette uzun süre iş göremez durumdaydık. Bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak adına kendi önlemlerimizi alarak, duvar ördük. Su daha az geldi. Büyük barajın taşmadığı bilgisini aldık” dedi.

Angı: “Yağmur altında dere temizledik”

Arsen Angı, derelerin Kaymakamlığa bağlı olduğunu ancak ne belediye ne de Kaymakamlığın bu hususta her hangi bir önlem almadığını söyledi. Angı, önceki gün aşırı yağan yağmurlar nedeniyle bölgede bulunan dere taşmaya başladı. Şirket çalışanları ile birlikte dereyi temizledik. Değirmenlik Belediye Başkanı ve ekibi bölgeden geçerken bize yardımcı oldu. Dere için önlem alsak da bu önlem Lefkoşa-Mağusa anayolunun kapanmasına engel olamadı.”

Çalışanlar evlerine gitmekte zorlandı

Arsen Angı, şirket olarak önlemlerini aldıklarını ancak yinede aşırı yağışlardan etkilendiklerini ifade etti. Şirketin yağışlardan zarar görmediğini, ancak çalışanların iş çıkışı zor anlar yaşadıklarını ifade eden Angı, “Geçen sene su baskını olduğu zaman ben bizzat Bayındırlık, belediye Başkanı, Kaymakamlık ve ilgili tüm yerlerle görüştüm. Bölge için öneride bulunduk, maddi katkı da sağlamayı önerdik ama bu ülkede mazeretler aynı ya yetkim yok, yasa param yok.”

Angı: “Hukuki bir süreç başlatma düşüncemiz var”

LTB’den ilgili kişilerin bölgeye geldiğini ve bazı düşünceleri olduğu yönünde kendisi ile paylaşımda bulunulduğunu kaydeden Angı, Sanayi Odası ile görüşme yaptıklarını ve yöneticilerin görevini yerine layığı ile getirmediği gerekçesi ile hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

Angı, bu düşünceyi hukukçularla da paylaşacaklarını birçok sıkıntının olduğunu, para olmasa da bazı sıkıntıların çözülebileceği noktada sorunların yaşandığını kaydetti.

Her yağmur sonrası Lefkoşa-Mağusa anayolunun kapandığını, devletin elinde bir güç varken o gücü kullanmayarak vatandaşın mağdur olduğunu kaydeden Angı, “Bu kadar kişinin sıkıntı yaşaması doğru değil. Vatandaş bunları neden yaşasın” dedi.

Haspolat’ta faaliyet gösteren ‘İzmer’ Mermer Fabrikası çalışanları taşan dere için kendi imkânları ile gün boyu yağmur altında çalıştı

Temizlenmeyen dere, aşırı yağışlar sonrası bölgeyi felç etti