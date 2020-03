"2003 öncesine dönmek istemiyoruz"

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya yanıt veren Kıbrıslı barışseverler Ledra / Lokmacı barikatında “Korkuya ve Bölünmeye Karşı” eylem yaptı.

Eylem sırasında Kıbrıslı Türk eylemciler barikatı zorlandı. bir süre arbede yaşandı, polis, biber gazı kullandı.

Geçiş noktasının her iki tarafında 4 geçiş noktasının kapatılmasını protesto eden kalabalık “tüm barikatlar kalkana ve adaya barış gelene kadar mücadeleye devam” kararlılığını ortaya koydu.

Unite Cyprus Now grubu kapatılan 4 geçiş noktasının açılmaması durumunda Pazartesi günü saat 11..00' de yeniden aynı noktada eylem gerçekleştireceklerini bildirdi..

YENİDÜZEN, Avrupa’nın bölünmüş tek başşehrinde, sembol geçişlerden biri Lokmacı / Ledra kontrol noktasındaki eylemi an be an okurlarına aktardı

12.50 Ledra ve Lokmacı’daki eylem, barış mesajlarının okunması ile tamamanlandı. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aktivistler, barikatları ve geçişlerin kapatılmasını protesto etti, 2003 yılının öncesine geri dönüş yapmak istemediklerini vurgulayarak, federal ve birleşik Kıbrıs için mücadele çağrısı yaptı. Eylemciler, karşılıklı sloganlar atarak barikattan dağılmaya başladı. Unite Cyprus Now grubu kapatılan 4 geçiş noktasının açılmaması durumunda Pazartesi günü saat 11..00' de yeniden aynı noktada eylem gerçekleştireceklerini bildirdi.

12. 30 Eylemde arbede çıktı. Asker ve polisin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barışseverlere biber gazı sıkması üzerine birçok eylemci ve gazeteci yaralandı. Bölgeye ambulans gönderildiği, eylemin ve gerginliğin de devam ettiği kaydedildi.

Bu arada TAK'ın haberine göre arbedenin merkezinde fotoğraf çekmeye çalışan TAK fotomuhabiri Erol Uysal biber gazına maruz kalarak ciddi şekilde etkilendi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da ara bölgedeki tansiyonu düşürmeye çalıştı.

12.00 Kıbrıslı barışseverler barikattaki eylemde karşılıklı olarak Ledra kontrol noktası önündeki bariyerlere dayandı. Polis ve Birleşmiş Milletler eylemcileri kontrol etmekte zorlanıyor.

Kıbrıslı Türk eylemciler barikatı zorlandı. 20 dakika kadar arbede yaşandı, polis, biber gazı kullanıldı.

Kıbrıslı barışseverler karşılıklı olarak sloganlar atıyor.

Eylemde, her iki yanda 500 aşkın aktivist bir araya geldi.

LEDRA

Ledra / Lokmacı barikatında “Korkuya ve Bölünmeye Karşı” çağrısıyla yapılacak barikat eylemi için geniş güvenlik önlemleri alındı.

​​​​​​​Özellikle barikatın güneyinde, Ledra caddesinde çok sayıda polis ve özel güvenlik dikkat çekti.

ARA BÖLGE

Kıbrıslı Türk barışseverler Lokmacı ile Ledra’nın ara bölgesinde pankart açtı, “Anastasiadis Taksim’e koşuyor, O’nu durdurun” mesajı verdi.

LOKMACI

Eylem öncesinde bölgede polis ve Birleşmiş Milletler güvenlik önlemi aldı.