20 yaşındaki genç ölü bulundu

Lefkoşa Surlariçi’nde öğle saatlerinde 20 yaşındaki Ulziitegsh Dashtseren ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bugün saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa Asmaaltı Sokak üzerinde, Moğolistan uyruklu Ulziitegsh Dashtseren (E-20) şahıs, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.