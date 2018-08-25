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20 yaşındaki genç ölü bulundu

20 yaşındaki genç ölü bulundu

Lefkoşa Surlariçi’nde Moğolistan uyruklu 20 yaşındaki Ulziitegsh Dashtseren ölü olarak bulundu

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Lefkoşa Surlariçi’nde öğle saatlerinde 20 yaşındaki Ulziitegsh Dashtseren ölü olarak bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada bugün saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa Asmaaltı Sokak üzerinde, Moğolistan uyruklu Ulziitegsh Dashtseren (E-20) şahıs, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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