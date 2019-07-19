20 Temmuz’un 45. yıldönümü

Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği askeri harekatın 45. yıl dönümü nedeniyle yarın "tören ve etkinlikler" düzenlenecek.

"Kutlama programı" olarak duyurulan etkinlikler bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den konuşmasıyla başlıyor. Bu gece harekatın başladığı Çıkarma Plajı’nda "Şafak Nöbeti" tutulacak. 20 Temmuz günü Lefkoşa ve ilçelerde "törenler" düzenlenecek. Törenlerde Türkiye’yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, bu akşam KKTC’ye geliyor. Oktay törenlere katılmak yanında ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’yla birlikte ODTÜ Kalkanlı Kampüsü’nde Teknoloji Vadisi’ni açacak.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösterilerini Lefkoşa’da tören alanında ve Girne semalarında tekrarlayacak.

Törenlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam kuzey Kıbrıs'a geliyor. Oktay’ın heyetinde Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da yer alıyor.

20 Temmuz törenlerinde TBMM’yi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil edecek. Ayrıca Türkiye’deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacak.

20 Temmuz etkinleri nedeniyle Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Azerbaycan, Ürdün ve Çad’dan heyetler de KKTC’ye geldi.



Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik harekatının yıldönümünde Boğaz Şehitliği'nde savaş kurbanları anılacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören anıt inşaatı nedeniyle TMT anıtında yapılacak. Saat 19.00’da başlayacak törende anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve anıt özel defteri imzalanacak.

Dr. Fazıl küçük Bulvarı’ndaki tören saat 09.30’da

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki resmi geçit tören ise 20 Temmuz cumartesi saat 09.30’da başlayacak.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından Gençlik Dairesi ekibinin halk dansları gösterisi ve resmi geçit ile tamamlanacak.

Gemiler ziyarete açılıyor

20 Temmuz 1974'ün yıldönümü çerçevesinde adaya gelen Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açık olacak.

Türk Yıldızları

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da 20 Temmuz Cumartesi saat 11.00’de Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Gemikonağı’nda Cengiz Topel Anıtı, Güzelyurt, Lefke ve Gazimağusa üzerinde pasaj geçişi yapacak; ardından saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı üzerinde hava gösterisi icra edecek.

İlçelerdeki törenler… Gazimağusa

20 Temmuz nedeniyle Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. Anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması, konuşmalar, şiirlerin okunması ve folklor gösterileri ardından tören geçişiyle sona erecek.

Girne

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 08.30’da Alsancak’ta Yavuz Çıkarma Plajı’nda düzenlenecek. Törende, denize çelenkler bırakılacak, 21 pare top atışı yapılacak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Aydıncık’tan KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından getirilen bayrakların adaya çıkarılacağı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması, 21 pare top atışı ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile tamamlanacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak. .

Türk yıldızları 17.55-18.40 arası Girne semalarında

20 Temmuz kapsamında; Türk Yıldızları Girne’de de gösteri yapacak. Türk yıldızları, 17.55-18.40 saatleri arasında Girne bölgesinde gösteri uçuşu yapacak.

Mehteran Birliği

Öte yandan Girne Atatürk Anıtı’nda saat 18.35’te Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri yapacak.

Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde ve saat 18.30’da başlayacak; 18.45’te müze önüne geçişle devam edecek.

İskele

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi, horon gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

Lefke

20 Temmuz için Lefke’de de iki tören düzenlenecek. İlk tören Lefke Şehitliği’nde yapılacak. Saat 08.30’da başlayacak tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

Şehitlikteki törenin hemen ardından ikinci tören 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. .

Mehmetçik, Geçitkale ve Akdoğan’da da tören düzenlenecek

20 Temmuz nedeniyle Mehmetçik, Geçitkale ve Akdoğan’da da törenler düzenlenecek.

Mehmetçik’teki tören, Mehmetçik Belediye Parkı Atatürk Büstü önünde saat 09.30’da anıta çelenklerin konmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekileceği törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Geçitkale’deki tören saat 09.00’da Geçitkale Meydanı’nda, protokol sırasına göre çelenk koyulması ile başlayacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ardından okunacak şiirlerle sona erecek.

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören ise saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve şiir okunması ardından tamamlanacak.

Şehitler de anılacak

20 Temmuz 2974 Harekatı sırasına şehit düşenler de törenler anılacak.

Alaminyo şehitleri anma töreni 21 Temmuz’da

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Pazar günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Tören, şiir okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

Topçuköy şehitleri 22 Temmuz’da anılacak

1974 Harekâtı sırasında şehit olan Topçuköylü 9 kişi, 22 Temmuz Pazartesi günü Topçuköy Şehitliği'nde saat 18.30'da düzenlenecek törenle anılacak.

Tuzla şehitleri için tören 23 Temmuz’da

Tuzla Şehitleri 23 Temmuz Salı günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. .

Taşpınar şehitleri için şehitlikte tören

Taşpınar şehitleri de 25 Temmuz Perşembe günü Taşpınar Şehitliği’nde saat 09.00’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak. Şehitlik defterinin imzalanmasıyla sürecek törende, şiirler okunacak, konuşma yapılacak ve dua okunacak.



