20 ay hapis cezasına çarptırıldı…

Mağusa’da faaliyet gösteren “Petek Pastanesi”nde sevkiyatçı olarak çalıştığı dönemde konu iş yerine ait toplam değerleri 28 bin 188 TL olan çok sayıda gıda, şarküteri, içecek ve demirbaş sirkat eden sanık Kamil Erdoğan Gençtürk hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

“Müstahdem tarafından sirkat” davasından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Gençtürk, 20 ay hapis cezasına mahkum edildi.

28 bin 188 TL derinde çok sayıda muhtelif malzemeler sirkat etmişti…

Sanık Kamil Erdoğan Gençtürk, 2017 yılı Ağustos ayı ile 18 Eylül 2018 tarihleri arasında sevkiyatçı olarak çalıştığı “Petek Pastanesi”nden sürekli gıda, şarküteri ve demirbaş eşyalarını sevkiyatını yaptığı esnada sirkat etmişti. 18 Eylül 2018 tarihinde polise giden konu iş yerinin işletmecisi ise sanığın yanlarında sevkiyatçı olarak çalıştığını, 18 Eylül 2018 tarihinde sanığın “Petek Pastanesi”ne getirdiği 17 kasa koladan 13 kasasını, 10 kasa biradan 6 kasa bira getirdiğini ve içecekleri sanığın çaldığını düşündüğünü belirterek sanıktan şikayetçi olmuştu. Alınan şikayet üzerine tahkikat başlatan polis sanık Gençtürk’ü 18 Eylül 2018 tarihinde evinde tespit etmiş, sanığın evinde yapılan aramada ise Petek Pastanesine ait çok sayıda gıda, şarküteri ve demirbaş eşya, annesinin evinde yapılan aramada ise 60 kasa bira ile 4 kasa kola tespit edilmişti.

7 yıla kadar hapislik öngörülür…

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Kamil Erdoğan Gençtürk’ü aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Müstahdem tarafından sirkat” suçu için 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Hacımulla, “Müstahdem tarafından sirkat” suçunun güvene dayalı iş hayatının ihlal edilmesi ve toplum düzeninin bozulması anlamını taşıdığını vurguladı. Hacımulla, özellikle günümüzde bu tür suçların yaygınlaşmasında toplumun, iş hayatındaki toplum bireylerinin tedirgin olduğunun dikkate alındığında bu tür suçları işleyen kişilere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini açıkladı. Sanık Gençtürk’e verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğunu ifade ederek, sanığı 20 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.