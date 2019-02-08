20-28 Şubat’ta duruşmalar yapılacak

Gönyeli’de yapımı süren alt geçitle ilgili davada, davacı taraf ‘ara kararı’ talep etti, mahkeme ise reddetti. Mahkemede, 20 Şubat’tan 28 Şubat’a kadar duruşmalara devam edilmesine karar kılındı. Bu süreçte mahkemede, davanın esası görülecek. Ancak dava avukatları kararın açıklanmasının, Şubat ayında beklenmediğini kaydetti.

Dila ŞİMŞEK

Gönyeli’de anayol üstünde yapımı süren alt geçitle ilgili Belediye’ye dava açan davacılar, mahkemeden ‘ara kararı’ talep etti, ancak mahkeme kabul etmedi. Mahkemeden, 20 Şubat ve 28 Şubat arasında duruşmaların yapılması ve davanın esasının görülmesi kararı çıktı. Davacı Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol’un Avukatı Ünver Bedevi, “Ara kararı talebi kabul edilmedi. Duruşmalara devam edilerek, 28’inde alınacak olan kararı bekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Gönyeli Belediyesi’nin Avukatı Ezer Özsoy, “Duruşmalara devam edilecek. Davanın ne kadar süreceğini tahmin etmek olanaksızdır. Ancak kararın Şubat ayında çıkmayacağını söyleyebilirim” dedi.

Dava neden açılmıştı?

Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, Gönyeli’deki anayola alt geçit yapımı inşasının, orada bulunan 6 konutlarını da zarara uğrattığı, mülklerinin değerinin sıfıra düştüğü, anayola çıkış haklarının gasp edildiği iddialarıyla Gönyeli Belediyesi’ne dava açmıştı. Talepleri ise, yapılan köprünün ortadan kaldırılması ve yerine ‘düzgün’ bir anayol yapılmasıydı. Bu sebeple Belediye’ye dava açan Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, davanın gelişme kaydetmiyor oluşu ve İdari Mahkeme’de de açtıkları diğer davanın ilerleyerek sonuca varması isteğiyle, davaya ‘ara kararı’ verilmesini talep etti. Davacı tarafın Avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ara kararının mahkeme tarafından reddedildiğini kaydetti, sonuca yaklaşmayı amaçladıklarını belirtti.