2.Turnalar Kırsal Köy Etkinliği yapıldı





İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği 2. Turnalar Kırsalar Köy Etkinliği dün yapıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Turnalar Köy meydanında gerçekleşen etkinliğin açılışını, İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Turnalar Muhtarı Yaşar Okumuş, Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit ile dernek üyeleri birlikte yaptı.

Gün boyu buhurdanlığın yandığı etkinliğin açılışında toprak kuşları da uçuruldu.

Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından “Köy Şehrin Doğasıdır’” sloganıyla bu yıl 2.’si gerçekleşen ve gün boyu devam eden“Turnalar Kırsal Köy Etkinliği”nde geçmişten günümüze nostalji yaşatıldı.

Yün eğirme, çorap örme, eşekle harman yapımı, halı dokuma, (eski yöntem) çamaşır yıkama, el değirmeni, bulgur kaynatma, dibek taşında bulgur dövme, yayık ayran yapımı, harup kaynatmanın gösterildiği etkinlikte, Leman Cankat’la Gancelli Sevgi atölyesi(çamur oynama), at turu ve saz dinletisinin yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik pantomim gösterisi de yer aldı.



“Köy şehrin doğasıdır”

Bu yıl ikincisi gerçekleşen Turnalar Kırsal Köy Etkinliği, köy şehrin doğasıdır sloganıyla yapıldı. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Değirmenlik Kültür ve Sanat Derneği Halk Dansları Ekibi, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi ile Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösteriler sunduğu etkinlikte, KKTC Alevi Kültür Merkezi de müzik dinletisi sundu.



Sadıkoğlu: “Unutulmaya yüz tutmuş eserler hatırlanıyor”

Turnalar Kırsal Köy etkinliğinin açılışında konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, belediye olarak kültürel ve sanatsal etkinliklere katkı koymaya devam edeceklerini vurguladı. Kültürel anlamda unutulmaya yüz tutmuş eserlerin hatırlatılmasına olanak sağlayan bu tür etkinliklere önem verdiklerini de ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu etkinliği düzenlenmesinde emeği geçen Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği’ni de kutladı.

Etkinlikte Turnalar Köyü Muhtarı Yaşar Okumuş ve Turnalar Kültür, Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Mukadder Özyiğit de birer konuşma yaptı.

