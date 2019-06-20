2. sondaj gemisi Yavuz yola çıkıyor

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıkladığı üzere, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u bugün yola çıkması bekleniyor.

İkinci sondaj gemisi Yavuz’un Temmuz başı gibi Kıbrıs’ın kuzeyinden alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağı açıklanmıştı.

Yavuz'un tersanedeki bakım ve upgrade çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Fatih Dönmez, “KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacaklarını adil bir paylaşımdan yana olduklarını” ifade etmişti.

Fatih Sondaj Gemisi'nin de ikinci sondajını Finike-1 aldı sahada devam ettiği bilgisini veren Dönmez, derinliğinin 2 bin 300 metre civarında olduğunu aktarmıştı

.Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarına ve yerlileşme oranının gittikçe arttığına da işaret eden TC Enerji Bakanı Dönmez, "Hem Yavuz'la hem Fatih'le gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de bu sondajlarımıza devam edeceğiz" açıklaması yapmıştı