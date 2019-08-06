'%2 kesinti İkiyüzlü siyaset'

Sendikal Platform, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun %2 Hayat Pahalılığı kesintisi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ortak basın bildirisi yayınlayan Sendikal Platform, UBP-HP Hükümeti’nin çalışanlar ve emeklilerin maaş ve ücretlerinden kesinti yapmasını “ikiyüzlü siyaset” olarak niteledi.

Devletin, seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon TL, sanayi bölgesi arsa kiralarından ise 5,5 milyon TL alacaklı olduğuna dikkat çeken Sendikal Platform, bunların neden tahsil edilmediğini sordu.

Sendikal Platform adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’nin ifadeleri şöyle;



Sendikal Platform Ortak Basın Açıklaması

UBP-HP hükümeti yetkilileri göreve gelir gelmez, çalışanların, emeklilerin ve sosyal sigortalıların gelirlerine göz dikerek, kesintiye gitmeyi öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

Bütçeyi denkleştirmek adına çalışanlardan ve emeklilerden %2 kesinti yapma yanında, hayat pahalılığı ödeneğini durdurma başta olmak üzere kurumlarımızı, toplumsal varlıklarımızı, AKP yetkilileri ile imzaladıkları paketle birlikte peşkeş çekmeye yönelmişlerdir.

Toplumsal yok oluşu önlemek için UBP-HP hükümetine ve AKP yetkililerine direnen sendikalarımıza “devleti batırma” suçlaması yapan UBP-HP hükümeti Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu şimdi de %2 kesinti konusunda başarısız olunca “devleti 80 milyon TL zarara uğrattılar” diye açıklama yapabilmektedir.

Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu ve UBP-HP hükümeti yetkililerine 2011 yılında UBP’nin hükümette olduğu dönemde çalışanların yasal hakkı olan %14,72 hayat pahalılığı ödeneğinin dönemin Maliye Bakanı Sn. Ersin Tatar tarafından gasp edildiğini hatırlatırız. Sn. Ersin Tatar tarafından 2011 yılında %14,72 hayat pahalılığı ödeneğinin gasp edilmesi nedeni ile çalışanların maaş ve ücretlerinden döviz bazında %40 gerileme olduğunu, bunun da çalışanların çalınmasının en güzel örneğini oluşturduğunu vurgulamakta yarar vardır. Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu’nun yaşının genç olmasının bir sonucu olarak bir tarihsel gerçeği bilmemesini anlayabiliriz fakat seyrüsefer ruhsatlarından 82 milyon TL ve sanayi bölgesi arsa kiralarından 5,5 milyon TL devletin alacağını neden tahsil edemediğini anlamamız mümkün değildir.

Bununla birlikte 17 aylık süre boyunca “Barış Kuvvetleri Komutanlığı” için Türkiye’nin ödemesi gereken miktarın, 680 milyon TL olduğunu ve bu paranın bütçemizden ödendiğini hatırlatırız.

Dilenci edebiyatı yaparak hükümet kuranların, denk bütçe diyerek çalışanların ve emeklilerin maaş ve ücretlerine saldırması tam bir ikiyüzlü siyasettir. Devleti zarara uğratan, alacakları tahsil etmeyen ve bütçe dışı 680 milyon TL ödeme yapandır. Aynaya bakarsanız Kıbrıs Türk toplumunu kimin batırıp, yok oluşa sürüklediğini görebilirsiniz.

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