2 gün tutukluluk kararı

Yasa dışı bet operasyonu sonucu tutuklanan B.A., bu sabah saat 10.00'da Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mesele ile ilgili 10 zanlının bulunması, alınacak birçok ifade olması ve soruşturmanın geniş çapta sürmesi nedeniyle zanlının tutuklu yargılanması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

B.A.'nın avukatı zanlının kalp sorunu yaşadığını dile getirdi, kendi doktorunun tedavi etmesine izin verilmesini istedi.

Mahkemede söz alan B.A., bu durumun yanlış düşüncelere yol açabileceğini ve 'mahkemeyi zor durumda bırakabileceğini' söyleyerek böyle bir talebi olmadığını ifade etti.

Mahkeme ise bu kararı reddederek zanlının Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde tedavi görmesine izim verdi.

B.A.'nın tutuksuz yargılanması takdirinde diğer zanlıların ifadeleri üzerinde etki yapabileceği değerlendirerek 2 gün tutuklu kalmasına karar kılındı.