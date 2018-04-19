2 buçuk aylık bebek taburcu oluyor

Fehime ALASYA

45 yaşındaki Türkmenistanlı babaanne A.A’nın yere atarak yaralanmasına neden olduğu 2 buçuk aylık bebek, hastaneden taburcu oluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, bebeğin durumunun iyi olduğu ve bu sabah taburcu olacağını ifade ederek, aile ve çocukların takipçisi olacaklarını belirtti.

Başkurt, aile ile görüştüklerini ve olayın ilk günden takipçisi olduklarını söyleyerek, önümüzdeki süreçte de bebeğin durumunu takip edeceklerini kaydetti.

Başkurt, “Aile ile görüşmelerimiz oldu, anne, eşinden şikâyet etmedi, kayınvalide ile ilgili konuşmalarımız oldu. Anneyi bilgilendirdik, aileyi ve çocukların durumunu takip etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Annesinin kucağındaki 2 buçuk aylık bebeği alıp yere atarak yaralanmasına neden olan babaanne ise hala tutuklu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt “Haberi alır almaz gittik, bebek yarın taburcu olacak, durumu iyiye doğru gidiyor. Taburcu olduktan sonra da onları takip etmeye de devam edeceğiz”

Sosyal medyada yayılan iddialar…

Öte yandan aile, dün sabah sosyal medyada yayılan bir paylaşımda 2 buçuk aylık bebeğin annesi olan 23 yaşındaki O.M.’nin eşi tarafından tehdit edildiği ifade edilirken, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgide, annenin eşinden ve kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğü iddia edildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise annenin şiddet ve tehdit yönünde herhangi bir ifadesinin olmadığını belirtti.

Sosyal medyada yayılan yardım çağrısında, annenin eşi ve kayınvalidesi tarafından tehdit edildiği ve kimsesi olmadığı için de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığı belirtildi.

Annenin, hastanedeki hemşirelerin yardımıyla yaşama tutunmaya çalıştığı belirtilirken, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgide babanın ilk kez dün hastaneye ziyarete gittiği öğrenildi.

Yapılan çağrıda ayrıca 2 buçuk aylık bebek ve onun 15 aylık kız kardeşi için bez, mama, süt, ıslak mendil ve kıyafet yardımı toplanması istenildi.

Babaanne yargıda…

Yaşanan olayda bebeği yere atarak yaralanmasına neden olan 45 yaşındaki Türkmenistanlı babaanne A.A’nın yargılandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde kendisini savunmuştu.

“Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından tutuklanan öfkeli babaanne, üç gün tutukluluk almıştı.

Mahkemede soruşturmayı yürüten görevli polis memurunun verdiği ifadede, Babaanne A.A’nın, gelini 23 yaşındaki O.M.’nin kendisinden habersiz evden dışarıya çıktığı gerekçesi ile gelinin kucağında tuttuğu iki buçuk aylık erkek torunu S.G.’yi alıp bilinçli bir şekilde yere fırlattığını ve kafatası kemiğinin kırılmasına sebebiyet verdiğini kaydetmişti.

Babaanne A.A ise söz alarak kendisini savunmuş, bebeğe zarar vermek istemediğini ifade etmişti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: “Aileyi takip etmeye devam edeceğiz”

“Haberi alır almaz gittik, bebek müşahide altında, babaannenin ise soruşturması devam ediyor. Bebek yarın taburcu olacak, durumu iyiye doğru gidiyor.

Babanın anneyi tehdit ettiğine dair herhangi bir sıkıntısı bize ulaşmadı.

Zaten anne hastanede çocuğun sağlığıyla meşguldü. Hastane ortamındaydılar ve hepimiz için öncelik bebeğin sağlığıydı.

Şiddet olgusu ve olayın şiddet içeriğiyle ilgili derinlemesine bilgi almadık. Anne ile hastane ortamında görüştük, eşinden şiddet görüyor bilgisi almadık. Kayınvalidesiyle arasındaki husumet konuşuldu. Dairemiz ve bilgilerimiz verildi, nasıl yardımcı olabiliriz diye görüştük.

Bebeğin ve ailenin takibini yapacağız. Onları da bilgilendirdik.

Bildiğim kadarıyla babaanne ile aynı evde yaşıyorlardı, adli süreçten sonra ne olur bilemiyorum.

Anne, eşinden şikâyet etmedi, sadece kayınvalide ile ilgili konuşmalarımız oldu. Dün yine oradaydık, taburcu olduktan sonra da onları takip etmeye de devam edeceğiz. Bez, mama gibi ihtiyaçları olursa bizler de yardım edeceğiz dedik, takibimiz sürecek…”