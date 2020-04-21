“2 bin 747 işveren, 7 bin 46 işçi kaydedildi”

Hükümetin küresel salgın nedeniyle hazırladığı ‘Covid-19 Özel Sektör Maaş Desteği kapsamında bugün öğlen saatlerine dek Çalışma Bakanlığı’na 2 bin 747 işveren, 7 bin 46 da işçi kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00 itibariyle kaydedilen işveren sayısının 2 bin 747 işveren, işçi sayısının ise 7 bin 46 olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, belirli aralıklarla sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında bu rakamların gidereke arttığını işaret etti.