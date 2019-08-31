2.5 yılda 20 operasyon 69 tutuklu!

Geçtiğimiz gün polis tarafından gerçekleştirilen son operasyonda 7’si erkek, 3’ü kadın toplam 10 kişi yasa dışı bahis oynatmak suçundan yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. 2019 yılının ilk 8 ayında, her ay ayrı bir ‘sanal bet’ operasyonu yapıldı, 29 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl ise Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği 12 ‘sanal bet’ operasyonunda toplam 40 kişi tutuklanmıştı.

Fehime ALASYA

Ülkede 43 yasal bet ofisine karşın, her geçen gün polis bültenlerine yansıyan ‘yasa dışı sanal bet’e ilişkin operasyon ve tutuklamaları giderek artıyor.

Önceki gün polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7’si erkek, 3’ü kadın toplam 10 kişi yasa dışı bahis oynatmak suçundan yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Gözler, son yıllarda ülkede gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonları ve tutuklu sayılarına çevrildi. Polis Bültenleri’ne yansıyan rakamlara göre 2018 yılından bu yana düzenlenen 20 operasyonda, toplam 69 kişi tutuklandı.

İçinde olduğumuz 2019 yılının ilk sekiz ayında sekiz ‘sanal bet’ operasyonu yapıldı, bu operasyonlarda toplam 29 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl ise Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği 12 ‘sanal bet’ operasyonunda toplam 40 kişi tutuklanmıştı.

Zanlılar 20’li ve 30’lu yaşlarda

2018 yılından bu yana tutuklanan zanlıların yaş ortalaması ise genelde 20’li yaşlardan başlayıp 50’li yaşlara dek yükseldi. Zanlıların en çok 20’li ve 30’lu yaşlarda olduğu dikkat çekti.

Zanlıların kimisi kefaletle yargılanıncaya dek serbest kalırken, kimisi yargı süresince tutuklu kaldı.

Yüksek miktarda para ve birçok elektronik alet

Düzenlenen operasyonların birçoğunda yüksek miktarda paralar ele geçirilirken, söz konusu ‘sanal betlerin’ oynandığı ileri sürülen çok sayıda bilgisayar, tablet ve telefona da el konuldu.

Operasyonlarda göze çarpan bir diğer ayrıntı ise ‘uyuşturucu’ baskınına gidilen mekanlarda bulunan yüksek meblağlardaki paralar ve bunlara bağlı ‘kaçak sanal bet’ ortaya çıkması oldu.

Farklı suçlamalar var…

Tutuklanan zanlılar; ‘Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı kumar oynatma’, ‘internet üzerinden sanal bahis oynatan sitelere call center hizmeti sağlama’, ‘callcenter ve finans hizmeti vermek’ ve buna benzer suçlamalarla yargı önüne çıktı.

DÜZENLENEN OPERASYONLAR VE TUTUKLAMALAR:

30 Ağustos 2019: Girne’de mali şubenin dün gerçekleştirdiği operasyonda tutuklanan 7 erkek ve 3 kadın yaşa dışı bahis oynatmak suçundan dün sabah Girne kaza mahkemesine çıkarıldı.

12 Temmuz 2019: Girne’de, yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi ve bir kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında, 3 bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 call center sabit telefonu, 1 hard disk ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak ise B.Ö. (E-41) tutuklandı.

11 Temmuz 2019: Girne’de Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan M.B. ve M.F.Y. mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların “Yasa Dışı Bahis ve Kumar Oynatmak” ve “Beden Eğitimi Şans Oyunları Yasasına Aykırılık” suçlarından methaldar oldukları belirtildi. Operasyon kapsamında 11 adet bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındığını kaydeden polis, mesele ile ilgili olarak Mert Biçer ve Mehmet Furkan Yıldırım’ın tutuklandığını söyledi.

4 Temmuz 2019: Girne’de geçtiğimiz yıl bazı bankalara ait ATM’lerden yurt dışındaki bazı hesaplara yüklü miktarlarda para yatırılması olayını soruşturan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan sigorta şirketi işletmecisi H.M ve konuya bağlantısı olan zanlı Ö.A nin mahkemeye çıkarıldı.

28 Haziran 2019: Girne’de sanal bet suçundan yakalanarak yargılanan H.G. ve kardeşi H.G. 18 ay hapse mahkum edildi. Girne’de internet üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatan isimler Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi.

26 Haziran 2019: Suç geliri aklanması ve yasa dışı sanal bet oynatılması olayları ile ilgili tutuklanan H.M, Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

15 Nisan 2019: Girne’de düzenlenen yasa dışı sanal bet operasyonu ile ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan K.B. ve M.H. teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

26 Şubat 2019: Yasadışı bahis oynatan sitelere canlı destek, call center ve finans hizmeti sağladığı tespit edilen 8 zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar M.H.Ş, S.D, E.A, V.K, T.D, C.T, Y.Y, S.G hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

19 Ekim 2018: Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir banka, bir güzellik merkezine ait pos cihazlarından 39 bin 153 TL değerinde birçok işlemin gerçekleşmesinden şüphelenerek Mali Polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan zanlı İ.C.Ö. mahkeme huzuruna çıkarıldı.



12 Ekim 2018: Yasa dışı sanal bet oynatanlara banka kartı ve sim kart satmaya çalışan S.A., ihbar sonucu Girne’de yakalandı. Girne’de faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde tespit edilen zanlının çantasında yapılan aramada yasadışı sanal bahis ve suç gelirlerinin aklanması işlerinde kullanıldığına inanılan 18 adet banka kartı ve 58 adet sim kart ele geçirildiğini ifade etti.

10 Ekim 2018: Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda “Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı olarak internet Üzerinden Yasadışı Bahis ve Kumar Oynatma” suçlamalarıyla İ.E., Y.Y. ve H.R.Ş. tutuklanandı

29 Eylül 2018: Girne’de düzenlenen baskında H. T. İle çalışanları M.M. G. ve N.S. tutuklanarak mahkemede yargılandı. H.T. 6 buçuk ay, M.M. G. 8 ay ve N.S. 5 buçuk ay tutuklu yargılanmayı beklemişlerdi.

14 Ağustos 2018: Sanal Bet suçlaması ile birçok kez tutuklanan H.T’nin eşi E.T. de tutuklandı. Zanlı bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

1 Ağustos 2018: Girne’de faaliyet gösteren apartman dairesinde, İranlılara yönelik “vbeto.com” isimli siteye canlı destek ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatan 1 kişi tespit edildi. Polis, operasyonda 9 bilgisayar, 10 cep telefonu ve birçok doküman ele geçirildiğini ifade etti.

1 Temmuz 2018: Girne’de yasa dışı sanal bet oynattığı gerekçesi ile tutuklanan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi S.D., talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yapılan operasyonda 438 adet birçok şâhısa ait banka ve kredi kart bilgileri, 733 adet farklı sim kart ve bir adet diz üstü bilgisayara el konulduğu kaydedildi.

8 Haziran 2018: Girne’de yasa dışı sanal bet oynattıkları gerekçesi ile tutuklanan A.C.Ç. ve M.H. aleyhindeki soruşturma tamamlandı. İş yerinde 5 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu ve 3 adet hard diske el koyuldu. Zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışları yasaklanarak 5’er bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verildi.

22 Mart 2018: Girne’de polis tarafından iki daireye gerçekleştirilen operasyonda, callcenter ve finans hizmeti vermek suretiyle internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığı tespit edilerek, meseleyle ilgili 14 kişi tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 20 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, sim kartları ile muhtelif banka kartı ve banka hesap cüzdanı emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak, ( B.S.A. (E-32),Ç.A. (E-29), Y.U. (E-32), B.L.Ç. (E-21), N.A. (E-41), K.B. (E-21), M.K. (E-35), H.Ü. (E-34), Y.B. (E-19), V.Ş. (E-32), Y.P. (E-28), T.T. (E-30) ve H.C.Y. (E-26)) tutuklandı.

28 Mart 2018: Girne’de bir evde yaptıkları aramada uyuşturucu bulundurmaktan iki kişiyi gözaltına aldı. İleri soruşturma gerçekleştiren polis operasyon kapsamında 7 kişiyi de sanal bet ve kumar oynatılmasına olanak sağlamaktan gözaltına aldı. Mesele ile ilgili olarak toplam 7 kişi tutuklandı. Mesele ile ilgili olarak toplam 7 kişi E.K.(K-26), C.K.(E-32), C.K.(E-44), N.A. (K-36), A.A. (E-39), B.A. (K-26) ve A.O.K. (E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3 Mart 2018: Girne’de iki üniversite öğrencisinin kaldığı eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekipler evde yaptıkları aramada, zanlıların, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan sitelere call center hizmeti sağladıklarını ortaya çıkardı. Suçüstü yakalanan B.C.K ile R.A.A’nın evinde polis ayrıca Hint Keneviri ele geçirdi.