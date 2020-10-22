1920 test yapıldı, 3 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1920 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1920 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.
22 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1920
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Ülke dışından gelen vakalar - 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 206.626
Toplam Vaka Sayısı- 874
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 804
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 65
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 48
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok