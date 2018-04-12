180 kg kaçak et
N.G. (E-36)'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş toplam 180 kg dana eti bulunarak emare olarak alındı.
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Haspolat-Hamitkoy anayolu üzerinde, dün saat 17:00 sıralarında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.G. (E-36)'nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş toplam 180 kg dana eti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konulan şahıs tutuklandı, Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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