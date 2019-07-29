18 şüpheli işlem tespit edildi

Girne’de G.A.’ya ait iki ayrı dairenin devri ile ilgili sahte vekâletname düzenleyerek tedavüle sürdüğü ortaya çıkan ve G.A.’nın şikayeti doğrultusunda göz altına alınan M.E., ve S.Ö., aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Polis, zanlılar aleyhinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresinde, birçok kişiden şikâyet yapıldığını ve zanlı M.E.’nin 4 kişiye ait daireyi sahte vekâlet hazırlayarak şirketi adına devrettiğini kaydetti.

“Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” suçlarından tutuklanan M.E., ile suç ortağı S.Ö., dün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tasdik memuru onayladığını itiraf etti

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Halil Drangoz, M.E.’nin 04.07.2019 tarihinde, G.A.’ya ait iki ayrı dairenin devrine ilişkin vekaletnameye sahte imza atıp, tasdik memuru S.Ö.’ye onaylattıktan sonra konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli memura vererek tedavüle sürüp taşınmaz malları kendisine ait Investment inşaat şirketi adına devrini sağlayıp sahtekârlıkla mal temin ettiğini söyledi.

Polis, şikâyetin 26 Temmuz’da yapıldığını, zanlıların tutuklandığını, S.Ö’nün ifadesinde eniştesi olduğu için M.E.’ye güvendiğini, vekâletnameyi onayladığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yeni şikâyetler yapıldığını, zanlı M.E.’nin 4 kişiye ait daireleri sahte vekaletname ile şirketine devrettiğini söyledi.

Polis, ayrıca 18 sahte vekâletname tespit ettiklerini de ifade ederek, zanlıların serbest kalması halinde incelenecek evraklara ve alınacak ifadelere etki edebileceklerini söyledi.

Polis, zanlıların banka hesaplarının da inceleme altına alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, her iki zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)