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17 YILIN ARDINDAN GELEN YIKIMA İSYAN

17 YILIN ARDINDAN GELEN YIKIMA İSYAN

Gülşen Dağda Rençbereler’in evi bugün, ‘inşaat izni olmadığı gerekçesiyle bugün yıkıldı.

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Dikmen’de 1998 yılında sosyal konut arsası alarak, içerisine iki odalı bir ev yapan Gülşen Dağda Rençbereler’in evi, ‘inşaat izni olmadığı gerekçesiyle bugün Girne Kaymakamlığa bağlı yıkım ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım öncesi evdeki eşyalar boşaltıldı, Rençbereler 17 sene önce elleriyle yaptığı evin yıkımına isyan etti.

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BİR YIL ÖNCE YIKIMDAN KURTULMUŞTU

Hatırlanacağı üzere, bir sene önce yine yıkım kararı alınmış, hayırsever bazı iş insanların devreye girmesiyle yıkım kararı durdurulmuştu... AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

FOTOĞRAFLAR DİDEM MENTEŞ

 

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