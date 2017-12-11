17 yaşındaki Bozkurt hayatını kaybetti

Girne’de gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Hakan Bozkurt hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz Hakan Bozkurt’un kullandığı motosiklet ile bir arabanın çarpışması sonucu, motosiklette yolcu olan 27 yaşındaki Öner Özgeldi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 00.10’da Girne’de Ecevit Caddesi’nde kuzey istikametine doğru seyreden Artemis Pamirol (K-35) yönetimindeki GA 999 plakalı araba, dikkatsiz sürüşle seyrederken, karşıdan gelen ve düz giden araçlara öncelik hakkı vermeden yolun doğusundaki petrol istasyonuna dönüşe geçince, o sırada karşıdan gelen Girne’de sakin Hakan Bozkurt (E-17) yönetimindeki NV 311 plakalı motosikletin önünü tıkadı.

İki aracın çarpışması sonucunda, NV 311 plakalı motosikletin sürücüsü Hakan Bozkurt kaza yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Öner Özgeldi (E-27) ise yaralandı ve önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki ilk yardım tedavisi gördü sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hakan Bozkurt’un cenazesi, otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan GA 999 plakalı araç sürücüsü Artemis Pamirol’un ise tutuklandığı açıklandı.