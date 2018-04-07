2018 Şeker Sigorta Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası yarın Oğuz Özyalçın Tırmanma Yarışı ile başlıyor. 2018 sezonunda değişen start kuralı ile rekabetin de artması beklenen yarışta, toplam 17 ekip yarışacak. Oğuz Özyalçın anısına gerçekleşecek olan yarışta Boğazköy ile St. Hilarion arasındaki 2.4 kilometrelik parkurda gerçekleşecek olan yarışta 2017 şampiyonu Deniz Denner, en yakın takipçisi Mehmet Çocuk ve 2015 şampiyonu Doğa Koyuncu arasındaki mücadele nefes kesecek.

Saat 11.00’de başlayacak olan yarışta her etap arasında minibus servisi seyirci noktalarına seyirci taşıyacak. Yarışmayı takip etmek isteyenlerin en geç 10.30’da yerlerini almaları gerektiği belirtildi. Drift şovları ile renklenecek günde ekipler 3 kez St. Hilarion etabını geçecek.

Yarışın kayıt listesi şöyle:

