144 araç sürücüsü hakkında ileri işlem

Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan yerler, kumarhane ve bet ofisleri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise 751 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 144 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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Fotoğraf: Arşiv