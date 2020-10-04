1335 test yapıldı, 2 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1335 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer kişinin ise daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu belirtti.
4 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1335
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
Ülke dışından gelen vakalar - 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1
Yerel vakalar - yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-16
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 174.479
Toplam Vaka Sayısı- 772
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 721
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 47
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 36
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok