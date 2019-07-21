131 senelik kilise, güvercinlere yuva oldu!

Akdoğan’da 1975’ten 2019 yılına kadar cami olarak kullanılan, ülkedeki önemli tarihi yapılardan biri olan (Panagia Meryem Ana) kilisesinin kapısına kilit vuruldu…

YIKILMAYA TERK EDİLDİ… Akdoğan diğer ismi ile Lysi’de 1975 yılından önce Kıbrıslı Rumların ibaret yeri olarak kullanılan 131 yıllık kilise yıkılmaya terk edildi...

SÜSLEMELERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR… Kendine has süslemeleri, zengin işlemeleri göz kamaştıran 131 yıllık yapı, Meryem Ana’yı simgeleyen 3 ikonun bulunduğu kuru bir kuyu üzerine inşa edildi.

44 SENE CAMİ OLARAK KULLANILDI… 1975 yılında Lysi (Akdoğan) halkının Kıbrıs’ın güneyine göç etmesinin ardından, köye yerleşen Kıbrıslı Türkler 44 sene kiliseyi cami olarak kullandı. Köye cami yapılmasının ardından kiliseye kilit vurulurken, oldukça değerli olan yapı yıkılmaya terk edildi.

Devrim DEMİR

Akdoğan diğer ismi ile Lysi’de 1975 yılından önce Kıbrıslı Rumların ibadet merkezi olan 131 yıllık kilise atıl durumda. 1888 yılında, gönüllü halkın da yardımlarıyla 10 yılda tamamlanmış Panagia Meryem Ana Kilisesi, dillere destan olmuş hikayeleri ile biliniyor.

Meryem Ana’yı simgeleyen 3 ikonun bulunduğu kuru bir kuyu üzerine inşa edilen kilisenin ön kısmında, yapımı sırasında iş kazası geçiren bir kişinin mezarı da bulunuyor.

Lysi halkının 1974 yılında Kıbrıs’ın güneyine göç etmesinin ardından, kilise 2019 yılına kadar cami olarak kullanıldı.

2019 yılının ilk aylarında yeni cami inşa edilmesi ile kilisenin kapısına kilit vuruldu.

Yapımı 10 yılda tamamlandı

Panagia (Meryem Ana) kilisesi, büyüsü, güzelliği ve büyüklüğü ile dikkat çeken bir kilise… Yapımı esnasında Meryem Ana’nın ikonlarının bulunması üzerine kilisenin Meryem Ana’ya adandığı belirtiliyor… Lysi (Akdoğan) halkının inançlarına bağlı kişiler olduğu söylenirken, kilisenin de gönüllü halkın yardımıyla 10 yılda inşa edildiği de bilinenler arasında.

Kuyu üzerine inşaa edilen bir yapı

Tarihi kaynaklara göre, daha sonra, kilise genişletilmiş ve 15. Yüzyılda da kuru olan kuyu, kilisenin ortasında konumlandırılmış şekilde, kilisenin içinde kalmış.

131 senelik geçmişi olan görkemli kilisenin yapımı sırasında keşfedilen kuyuda tarihi bir hazine olduğu iddiası üzerinde arama da yapılmış ancak hazineye rastlanmamış.

Hazine yerine, Meryem Ana’yı simgeleyen üç kutsal ikon bulunmuş.

Bu beklenmedik keşif, Lysi halkı tarafından bir mucize olarak adlandırılırken, böylelikle de Lysi halkının kendilerini bu etkileyici kilise olan Panagia (Meryem Ana) kilisesine adadıkları tarihi kaynaklara geçmiş.

Bu inanışın ardından, Meryem Ana, Lysi azizi ve koruyucusu olmuş ve mucizevî bir ilahi düzene vesile olduğuna inanılmış…

Ülkedeki değerli yapılardan bir tanesi

Panagia (Meryem Ana) kilisesi, 3 nefli Basilika, Mağusa’da bulunan St. Nicholas kilisesinden gelen etkilerle, zengin oymalı dış dekorasyonu il neo-gotik tarzda inşaa edilmiş, adadaki değerli yapılardan bir tanesi.

Panagia kilisesi, büyüsü, güzelliği ve büyüklüğü ile birkaç kilise kıyaslanabilir.

Lysi (Akdoğan ) halkının 10 yılda tamamladığı kilise, köyün gururu haline de geldi.

Senelerce cami olarak kullanıldı, şimdi atıl durumda...

1975 yılında Lysi (Akdoğan ) halkının Kıbrısın güneyine göç etmesinin ardından, köye yerleşen Kıbrıslı Türkler 44 sene kiliseyi cami olarak kullandı.

Akdoğan köyünde yaşayanlar, senelerce ibadetlerini burada gerçekleştirdi.

Köye cami yapılmasının ardından kiliseye kilit vurulurken, oldukça değerli olan yapı yıkılmaya terk edildi.

Güvercinlere ev sahipliği yapıyor

YENİDÜZEN, 131 senelik kilisenin içini görüntüledi… İbadet yapıldığı sürede bakımı yapılan kilise, beş aydır atıl durumda. Çevresi Akdoğan Belediyesi tarafından temizlenirken, kilisenin iç kısmında güvercinler yuva yaptı.

Bölge için oldukça değerli olan bu kilisenin, eski eser niteliği taşıyan çanlarının yanı sıra, birçok parçası da atıl durumda.

Ziyaret için gelen göçmen Lysi halkı isyanda

Terk etmek zorunda kaldıkları köylerini ziyaret için Kıbrıs’ın güneyinden gelen Lysi halkı atıl durumda olan kilisenin haline isyan ediyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, 44 yıl önce köylerinden kaçmak zorunda kalan, köyün simgesi olan kiliselerinde ayin yapmak isteyen Kıbrıslı Rumlar kiliselerine sahip çıkmak istiyor.

Kilisenin ziyaret için kapılarının kapalı olduğuna isyan eden Lysi halkı, Eylül ayında köylerinde ayin yapmak için girişim başlattı.