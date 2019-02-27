13 işyerine ihbar
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 13 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 13 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kılıç 1 Market isimli işletmeden 12 birim ürün, son kullanım tarihi geçtiği için müsadere edildi.
LTB Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Halk Sağlığı Şubesi, 18-22 Şubat tarihleri arasında 115 iş yerini denetledi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:
“3 gıda imalathanesi, 11 restoran, 4 kafe, 8 kuaför ve berber salonu, 1 park büfesi, 6 kahvehane, 7 pansiyon, 3 oto galeri, 1 oto yıkama, 3 otel, 3 casino, 7 internet kafe, 5 büfe, 35 market, 1 organik ürün satışı, 7 bet ofis, 5 off licence, 4 dernek lokali, 4 gıda deposu.”
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