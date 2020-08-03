12 bin 410 mülteci koruma statüsünde

Kıbrıs’ın güneyinde mülteci koruma statüsünde 12 bin 410 kişi bulunduğu bildirildi.

Kıbrıs Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıs’ın güneyindeki mülteciler ve siyasi sığınma başvurusunda bulunan kişilerle ilgili bazı rakamlara yer verildi.

Buna göre, bugün Kıbrıs’ın güneyinde koruma statüsünde 12 bin 410 mülteci bulunduğunu yazan Kıbrıs Rum basınından Fileleftheros gazetesi, 20 bin kişinin siyasi sığınma başvurusunun ise beklemede olduğunu kaydetti.

“Her birinin arkasında sarsıcı bir hikaye var”

Her mültecinin arkasında “sarsıcı” bir hikaye olduğunu belirten gazete, bunların evlerinden ayrılıp, geriye dönüp dönmeyeceklerini bilmeyen kişiler olduğunu ekledi.