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110 milyon TL’lik kaynak ayrıldı

110 milyon TL’lik kaynak ayrıldı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Creditwest Bank arasında geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yapılan finansman anlaşması yenilendi.

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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Creditwest Bank arasında geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yapılan finansman anlaşması yenilendi.

Creditwest Bank,  ilgili anlaşma uyarınca üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimi için 110 milyon TL’lik kaynak ayırdı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alan imza töreninde Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, TÜK Müdürü Mehmet Bullici, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, Bakanlık yetkilileri, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ile Creditwest Bank Köşklüçüflik Şubesi Müdürü Eliz Ulusoy hazır bulundu.

10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren üreticiler, TÜK’e yapacakları rekolte tesliminden doğmuş ve/veya doğacak alacaklarını Creditwest Bank şubelerinden tahsil edebilecekler.

Ödemeler, üreticilere teslim sonrası kurumdan verilen müstahsil makbuz belgesi üzerinde belirtilen tarihte eksiksiz olarak Creditwest Bank tarafından yapılmaktadır.  Üreticiler ilgili belgeye  istinaden açılacak kredili hesaplar üzerinden dilerse ödemeyi hemen  nakde de çevirebilecek.

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Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, son 20 yıldır çıkan krizlerde tarım konusunda kendini idame ettiren ülkelerin  krizlerden çok daha kolay bir şekilde çıktığını söyleyerek,  KKTC’ye baktığımızda GSMH’nın %6’sının tarım sektöründen oluştuğunu gördüklerini ve doğru politikalar, doğru finans yöntemleri ile  bu yüzdeliğin %14-%15’lere çok kolay çıkarılabileceğini söyledi.

Zaheer, Toprak Ürünleri Kurumu ile geliştirilen yeni finans modelinin üreticinin zamanında nakite ulaşımını ve üretimini geliştirme imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

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