11 YENİ YURTTAŞ DAHA!
UBP-DP Azınlık Hükümeti ‘Yurttaşlık Dağıtmayı’ sürdürüyor…
A+A-
UBP-DP Azınlık Hükümeti her Bakanlar Kurulu toplantısında onlarca YENİ YURTTAŞ yaratıyor. Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu 24 Ocak 2017 tarihli toplantısında 11 kişinin daha KKTC Yurttaşlığı’na alınmasını onayladı.
Buna göre; 1991 Başmakçı doğumlu Yusuf Uzun, 1993 Adıyaman doğumlu Gülay Deniz, 1996 Kumlu doğumlu Ahmet Taşkıran, 1981 Elbistan doğumlu Ayhan Kara, 1993 Antakya doğumlu Zülfikar Doğan, 1974 Reyhanlı doğumlu Hüseyin Atlar, 1991 Kadirli doğumlu Ceyhun Bağcı, 1993 Pazarcık doğumlu Tuncay Gökceren, 1990 Antakya doğumlu Şefik Uslu, 1973 Mustafa Kemal Paşa doğumlu Serkan Canbazlar, 1997 Reyhanlı doğumlu Necibe Dereci KKC Yurttaşlığı’na alındı.
Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Etiketler : BAKANLAR KURULU, YURTTAŞLIK, VATANDAŞLIK
Önceki ve Sonraki Haberler