102 test daha yapıldı, pozitif vaka yok

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yenierenköy ve Dipkarpaz'da 102 test daha yapıldığı ve pozitif bir vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Dipkarpaz ve Yenierenköy'den gelen örneklerin testlerini gün boyunca sürdürmüştür. En son alınan 102 testin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Bu testlerle birlikte bugün yapılan test sayısı 179' a yükselirken, pozitif vaka sayısı 4’te kalmıştır.