Tarım Bakanlığı ithal izni verilen sanayilik patatesleri denetledi, patateslerde zararlı organizmalar tespit edildi, 100 ton patates menşeine iade edildi.

İşte bakanlığın yaptığı açıklama:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından, ülkemizde sanayide işlenmek üzere ithal izni verilen sanayilik patateslere, ülkeye sınır giriş noktasında denetimler yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda, Bitki Sağlığı Yasası uyarınca patates ürünlerinde karantinaya tabii zararlı organizmalar tespit edilmiştir. Bu nedenle 100 ton patatesin ülkemize girişi yapılmadan, menşeine iade edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.”