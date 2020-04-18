10 adet solunum cihazı yolda

Sağlık Bakanlığı’nın sipariş ettiği 40 solunum cihazından 10’unun bu akşam yola çıkacağı açıklandı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, solunum cihazlarının yarın teslim alınacağını kaydetti. Kalan solunum cihazlarının ise ilerleyen zamanda geleceğini ifade etti.

Açıklama şu yönde:

“Bir güzel haber: Az önce Mersin Başkonsolosumuz ile görüştüm. 10 adet solunum cihazımız bu akşam Mersin’den Toros gemisi ile yola çıkıyor, bir aksilik olmazsa yarın ülkemizde olacak. Hükümet olarak daha önce 50 adet solunum cihazı için ihaleye çıkıp sonuçlandırmıştık, bu 10 solunum cihazı daha önce ihale edilenlerden. Kalan 40 adet de peyder pey ülkemize gelecek. Kısa süre önce 7 adet yeni solunum cihazı da Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulmuş ve hizmete sokulmuştu.”