Bankacılık ve Finans Uzmanı, Kıbrıs İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre şu benzetmeyi yaptı: Son 1 yılda türlü yapma maliyeti yüzde 67,30 arttı.



"Mevsimsellik ve iç talepteki yavaşlamanın fiyatlara yansımasının etkisiyle Şubat’ta enflasyon geriledi. TÜFE aylık %0,16 artış gösterirken; yıllık manşet enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi" diyen Emre Değirmencioğlu, üreticiye yansıyan enflasyonun (ÜFE) aylık bazda %0,09 ile sınırlı bir artış kaydederek son 7 ayın en düşüğü olan %29,59’a gerilediğini belirtti.



Ekonomide Türkiye kaynaklı gelişmelerle ilgili uzman Emre Değirmencioğlu şu analizi paylaştı:



TÜİK verilerine göre, her biri 100 gram Çarliston Biber, Domates, Taze Fasulye, Kabak, Kuru Soğan, Patlıcan, Sarımsak ve Patatesten oluşan Türlü yapma maliyeti (enflasyonu) son 1 yılda %67,30 ; son 5 yılda %201 ; son 10 yılda %374 ve son 15 yılda ise %496 artış kaydetti



Diğer bir deyişle, Şubat 2018’de Türlü yapma maliyeti TL 4,23 iken, Şubat 2019’de aynı Türlüyü yapma maliyeti TL 7,07 oldu





Kaynak: TÜİK





Mevsimsellik ve iç talepteki yavaşlamanın fiyatlara yansımasının etkisiyle Şubat’ta enflasyon geriledi: TÜFE aylık %0,16 artış gösterirken; yıllık manşet enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi (%19,67) (Ocak 2019 %20,35)



Enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda, tanzim satışların gıda enflasyonundaki yükselişi sınırlaması ile gıda kalemi aylık %0,90 ; yıllık %29,25 artış kaydetti. Mevsim etkilerinin en çok hissedildiği giyim ve ayakkabı grubunda en yüksek düşüş %4,81 olurken, en yüksek aylık artış ise %2,48 ile sağlık grubunda (ilaçlara yapılan zammın etkisi ile) olmuş



TCMB’nin favori endeksi olan “C” endeksi, kontrol edilebilir enflasyon (çekirdek enflasyon) Ekim 2018’de %24,34’e kadar yükseldikten sonra %18,12’ye geriledi



Üreticiye yansıyan enflasyon (ÜFE) aylık bazda %0,09 ile sınırlı bir artış kaydederek son 7 ayın en düşüğü olan %29,59’a geriledi(Eylül 2018 %46,15)





Kaynak: TÜİK