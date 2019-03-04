"1 yılda türlü maliyeti yüzde 67,30 arttı"
Bankacılık ve Finans Uzmanı, Kıbrıs İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, ekonomide Türkiye kaynaklı gelişmelerle ilgili analizini paylaştı
Bankacılık ve Finans Uzmanı, Kıbrıs İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine göre şu benzetmeyi yaptı: Son 1 yılda türlü yapma maliyeti yüzde 67,30 arttı.
"Mevsimsellik ve iç talepteki yavaşlamanın fiyatlara yansımasının etkisiyle Şubat’ta enflasyon geriledi. TÜFE aylık %0,16 artış gösterirken; yıllık manşet enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi" diyen Emre Değirmencioğlu, üreticiye yansıyan enflasyonun (ÜFE) aylık bazda %0,09 ile sınırlı bir artış kaydederek son 7 ayın en düşüğü olan %29,59’a gerilediğini belirtti.
Ekonomide Türkiye kaynaklı gelişmelerle ilgili uzman Emre Değirmencioğlu şu analizi paylaştı:
TÜİK verilerine göre, her biri 100 gram Çarliston Biber, Domates, Taze Fasulye, Kabak, Kuru Soğan, Patlıcan, Sarımsak ve Patatesten oluşan Türlü yapma maliyeti (enflasyonu) son 1 yılda %67,30 ; son 5 yılda %201 ; son 10 yılda %374 ve son 15 yılda ise %496 artış kaydetti
Diğer bir deyişle, Şubat 2018’de Türlü yapma maliyeti TL 4,23 iken, Şubat 2019’de aynı Türlüyü yapma maliyeti TL 7,07 oldu
Kaynak: TÜİK
Mevsimsellik ve iç talepteki yavaşlamanın fiyatlara yansımasının etkisiyle Şubat’ta enflasyon geriledi: TÜFE aylık %0,16 artış gösterirken; yıllık manşet enflasyon son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi (%19,67) (Ocak 2019 %20,35)
Enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda, tanzim satışların gıda enflasyonundaki yükselişi sınırlaması ile gıda kalemi aylık %0,90 ; yıllık %29,25 artış kaydetti. Mevsim etkilerinin en çok hissedildiği giyim ve ayakkabı grubunda en yüksek düşüş %4,81 olurken, en yüksek aylık artış ise %2,48 ile sağlık grubunda (ilaçlara yapılan zammın etkisi ile) olmuş
TCMB’nin favori endeksi olan “C” endeksi, kontrol edilebilir enflasyon (çekirdek enflasyon) Ekim 2018’de %24,34’e kadar yükseldikten sonra %18,12’ye geriledi
Üreticiye yansıyan enflasyon (ÜFE) aylık bazda %0,09 ile sınırlı bir artış kaydederek son 7 ayın en düşüğü olan %29,59’a geriledi(Eylül 2018 %46,15)
Kaynak: TÜİK