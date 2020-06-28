1 Temmuz'da başlayacak uçuşları görüştüler

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar ile Erdoğan görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.