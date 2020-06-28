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1 Temmuz'da başlayacak uçuşları görüştüler

1 Temmuz'da başlayacak uçuşları görüştüler

 Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

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 Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar ile Erdoğan  görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

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