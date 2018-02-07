1 milyonu aşkın yolcu, Tesislerde % 58,5 doluluk

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyine 2017 yılında yurt dışından gelen yolcu sayısında ve otellerde konaklayan yabancı turist sayısında artış yaşandı.

Bir yılda 1 milyon 734 bin 330 ‘yabancı’ yolcu gelirken, otellerde konaklayan yabancı turist sayısı da 1 milyon 56 bin 473 kişiye ulaştı.

Ülkeye gelen yolcuların 1 milyon 324 bin 248’ini TC uyruklu ziyaretçiler oluştururken, 410 bin 82’sini de diğer yabancı uyruklu yolcular 2017 Aralık ayı sonu itibariyle ise turistik konaklama tesislerinde yüzde 58,5 oranında doluluk yaşandı.

Türkiye ve diğer yabancı ülkelerden gelen yolcu sayısı oranı geçen yıla göre yüzde 10 artış yaşarken, otellerde konaklayan yabancı turist sayısı ise yüzde 21,3 yükselişle değişim gösterdi.

Ülkeye hava ve deniz yoluyla giriş yapan TC uyruklular dışında en fazla turist Almanya ve İngiltere’den geldi. 2016 yılına göre kıyasla İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk ve diğer yabancı turist sayısında yüzde 15 oranında düşüş yaşandığı kayıtlara geçti.

YABANCI YOLCUDA ARTIŞ... 2017’de Kuzey Kıbrıs’a 1 milyon 734 bin 330 yabancı uyruklu yolcu geldi. Yolcuların 1 milyon 324 bin 248’ini Türkiye’den gelen yolcular, 410 bin 82’sini ise diğer yabancı yolcular oluşturdu. 2016 yılına kıyasla adaya gelen yolcu sayısı TC uyruklularda % 8.7, diğer yabancı uyruklularda ise % 14.3 oranında artış gördü…

TC dışında diğer yabacı uyruklu 410 bin 82 yolcu

Turizm ve Çevre Bakanlığı resmi verilerine göre, bir yılda adamıza 1 milyon 734 bin 330 yabancı uyruklu yolcu geldi. Aralık ayı sonu itibariyle TC uyruklu 1 milyon 324 bin 248 yolcu adaya gelirken, diğer yabancı uyruklu 410 bin 82 yolcu da ülkeyi ziyaret etti. 2016 yılına kıyasla adaya gelen yolcu sayısı TC uyruklularda % 8.7, diğer yabancı uyruklularda ise % 14.3 oranında bir artış yaşandı.

KKTC uyruklular dışında 2016 yılında hava ve deniz yolu ile adaya gelen yolcu sayısı 1 milyon 577 bin 73 iken, 2017 yılında bu rakam % 10 oranında artarak 1 milyon 734 bin 330’a yükseldi. En fazla yolcu Eylül ayında adaya gelirken, en az yolcu ise Şubat ayında adayı ziyaret etti.

ERCAN'A 2 MİLYON'A YAKIN YOLCU… 2017 yılında KKTC vatandaşları dahil tüm limanlardan adaya giriş yapan yolcu sayısı ise 2 milyon 45 bin 14 olarak verilere yansıdı. Ülkeye en fazla giriş Ercan Havaalanı’ndan gerçekleşirken, bu rakam kayıtlara 1 milyon 945 bin 371 yolcu olarak geçti…

Ercan Havaalanı’ndan 1 milyon 945 bin 371 yolcu

Adaya giriş yapılan limanlardan ise toplam 2 milyon 45 bin 14 yolcu giriş yaptı. Ülkeye en fazla giriş Ercan Havaalanı’ndan gerçekleşirken, bunu Girne Turizm Limanı, Mağusa Serbest Limanı ve Karpaz Limanı takip etti. 2017 yılı içerisinde Ercan Havaalanı’ndan 1 milyon 945 bin 371 kişi ülkeye giriş yaptı. Yolcuların 1 milyon 242 bin 580’inini TC uyruklu, 405 bin 475’ini üçüncü ülke vatandaşı, 297 bin 316’sını ise KKTC uyruklu yolcular oluşturdu.

Deniz limanlarından 99 bin 643 yolcu geldi

Resmi kayıtlara göre Girne Turizm Limanı’ndan ise 75 bin 780 yolcu gelirken, bu yolcuların 61 bin 921’i TC uyruklu, 3 bin 787’si üçüncü ülke vatandaşı, 10 bin 72’si ise KKTC vatandaşları oldu.

Mağusa Serbest Limanı’ndan ise 23 bin 573 yolcu adaya gelirken, TC uyruklu 19 bin 669 yolcu, üçüncü ülke vatandaşı 629 yolcu, 3 bin 275 de KKTC vatandaşı geldi. Karpaz Limanı’ndan ise bir yolda 290 kişi yolcu olarak giriş yaptı. Bu yolcuların 191’ini üçüncü ülke vatandaşları, 78’i TC vatandaşları, 21’ini ise KKTC yurttaşları oluşturdu. Deniz yoluyla adaya toplamda 99 bin 643

Üç limandan 362 bin 194 yolcu

Ekim ayına kadar Girne’den 68 bin 99 kişi, Mağusa’dan 20 bin 95 kişi, Karpaz’dan 274 kişi bu sayıyı oluşturdu. Girne Limanı’ndan TC uyruklu 55 bin 315 kişi, 3 bin 483’ü üçüncü ülke vatandaşı, 9 bin 301’i ise KKTC vatandaşı olarak giriş gerçekleştirdi. Mağusa Limanı’ndan ise TC uyruklu 16 bin 604 kişi, üçüncü ülke vatandaşı 555 kişi, KKTC vatandaşı 2 bin 936 kişi adaya giriş yaptı. Karpaz’dan ise TC uyruklu 74 kişi, 180 üçüncü ülke vatandaşı ve KKTC vatandaşı 20 kişi adaya giriş yaptı.

Almanya ilk sırada…

Polis Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına, Turizm Bakanlığı’nın da resmi verilerine göre hava ve deniz yoluyla en fazla yolcu Türkiye’den sonra Almanya üzerinden adaya geldi. Almanya’dan gelen yolcu sayısında yaşanan artışı, İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk ve diğer yabancı turist sayısındaki yükseliş takip etti. 2016 yılında Almanya’dan gelen yolcu sayısı 2017 yılında % 13 oranında artış görerek, 48 bin 375’ten, 56 bin 948 turiste çıktı. İki yıl arasındaki değişim oranı yüzde 17,7 olarak verilere yansıdı.

İngiltere yolcuları azaldı

2017 yılı içerisinde İngiltere’den gelen yolcu sayılarında azalma yaşandı. 2016 yılına kıyasla İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk ve diğer yabancı turist sayısında yüzde 15 oranında düşüş yaşandığı kayıtlara geçti. 2016’da İngiltere’den Kıbrıslı Türkler de dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcu sayısı toplamda 81 bin 581 iken 2017’de bu rakam 69 bin 11’e geriledi. İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk olmayan turist sayısı 2016’da 53 bin 58 iken, geçen yıl 45 bin 146’de kaldı. İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise % 7 oranında azalarak 28 bin 523’ten, 23 bin 865’e geriledi.

8 ülkeden gelen yolcu sayısı dikkat çekti

Bakanlığın istatistiksel rakamlarına göre 2017 yılında 8 ülkeden adaya gelen yolcu sayıları dikkat çekti. En fazla Almanya’dan yolcu gelirken, İran’dan ülkeye gelen turist sayısındaki artış da dikkat çekti. Özellikle 2017’de en dikkat çekici yolcu sayısı 2016’ya göre İsveç’ten gelen yolcu sayısında yaşandı. 2016’da 3 binlerde olan İsveç yolcuları 2017’de 15 binin üzerine çıktı.

Bir yılda Almanya’dan 56 bin 948; İngiltere’den Kıbrıslı Türk olmayan 45 bin 146; İran’dan 25 bin 343, İsveç’ten 15 bin 5; Çek Cumhuriyeti’nden 14 bin 123; Rusya’dan 12 bin 424, Danimarka’dan 10 960; Hollanda’dan 10 bin 857 ve Ukrayna’dan 10 bin 115 yolcu adayı ziyaret etti. 2017’de ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Estonya, İngiltere, İrlanda, Lübnan ve Makedonya’dan gelen turist sayılarında düşüş yaşandı.

Otellerde 1 milyon 112 bin 86 kişi konakladı

Ülkede konaklayan turist sayılarında da genel bir artış yaşandı. 2017 Aralık ayı sonu itibariyle turistik konaklama tesislerinde uyruklara göre toplamda 1 milyon 112 bin 86 kişi konakladı. Tesislerde konaklayan 1 milyon 112 bin 86 kişiden 710 bin 889’u TC uyruklu turistler, 345 bin 584’ü ise diğer yabancı uyruklu turistlerden oluştu. KKTC uyruklu 55 bin 613 kişi de otellerde konakladı.

2016 yılında ise konaklama tesislerinde toplam 924 bin 122 kişi kalırken, bunun 621 bin 819’unu TC uyruklular, 249 bin 79’unu diğer yabancı uyruklular, 53 bin 224’ünü ise KKTC vatandaşları oluşturdu. 2016 yılına göre 2017’deki konaklamalarda % 4,5 oranında bir yükseliş görüldü.

DOLULUK % 58,5… 2017 yılında turistik konaklama tesislerinde 1 milyon 56 bin 473 kişi konakladı. Bu tesislerdeki doluluk oranı % 58,5 olarak kayıtlara geçti. En fazla doluluk Mağusa’da yaşandı…

Otellerin doluluk oranı % 58,5

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılı içerisinde turistik konaklama tesislerinde % 58,5 oranında doluluk yaşandı. 2016 yılında %48,6 olan bu rakam değişim göstererek % 12,4 oranında yükseldi. Otellerdeki doluluk oranları ilçelere göre bakıldığı zaman en yüksek doluluk Mağusa’daki otellerde yaşandı. Mağusa’yı sırasıyla Girne, İskele, Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt ilçeleri takip etti. Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren otellerde % 75.1 doluluk yaşanırken, Girne’de % 59.1, İskele’de % 54, Lefkoşa’da % 38.8, Lefke’de % 9 ve Güzelyurt bölgesinde ise % 4.7 doluluk yaşandı.

Ülkedeki gazinolu ve gazinosuz tesislerin doluluk oranlarına bakıldığı zaman ise gazinolu turistik tesisler % 62.7 doluluk yaşarken, gazinosuz tesisler ise % 48,7 oranında doluluk yaşadı. En fazla yoğunluğun Ağustos ayında yaşandığı görüldü.

21 bin 845 yatak kapasitesi

Bir yıllık süreç içerisinde adadaki turistik yatak kapasitesinde yükselme görüldü. 2017’de 21 bin 845 yatak kapasitesine ulaşıldı. Faaliyette olan turistik konaklama tesisi sayısı ile yatak kapasitesinin bölgelere göre dağılımında ise Girne’deki 86 tesiste 15 bin 337, Mağusa’da 12 tesiste Bin 710, İskele’de 28 tesiste 3 bin 846, Lefkoşa’da 7 tesiste 820, Güzelyurt’ta 1 tesiste 38 ve Lefke’de 4 tesiste 94 yatak kapasitesi olduğu görüldü.

Sınıflarına göre oteller

Sınıflarına göre ise 19 tane 5 yıldızlı otelin yatak sayısı 12 bin 552’si, 5 tane 4 yıldızlı otelin bin 550 yatak sayısı, 15 tane 3 yıldızlı otelin 2 bin 408’i, 17 tane 2 yıldızlı otelin bin 303’ü, 14 tane 1 yıldızlı otelin ise 523 yatak sayısı olarak verilere yansıdı. Ayrıca 3 tane II.Sınıf tesisin yatak sayısı 442, 6 butik otelin yatak sayısı 650, 1 tane özel belgeli otelin yatak sayısı 34, 25 tane turistik bungalovun bin 550 yatak sayısı, 3 tane apart otelin yatak sayısı 116, 3 tane yöresel evin yatak sayısı 96, 3 tane turistik konutun yatak sayısı 124, 21 tane pansiyonun yatak sayısı 283, 1 tane henüz sınıflandırılmayıp faaliyette olan tesisin yatak sayısı 12 ve 2 tane tadilatta olan tesisin 202 yatak sayısı olduğu verilere yansıdı.