

Merkez Bankası Başkanı Günay, “Bankacılık sektörü zor bir yılı iyi atlattı. Bu ülkedeki en önemli sektördür ve tümü kayıt altındadır.” dedi.



Bankacılık sektörün aktif kârlılığının yüzde 2.2 olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, tahsil edilemeyen kredilerin 1 milyar 44 milyon TL olduğunu da açıkladı.

“Tahsilatı hızlandırmanın yolunu bulmamız gerekiyor, 10 yılı bulan süreler var” diyen Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, yeni kredi olarak kullanılabilecek kaynakların da heba olduğunu belirtti.



Başkan Günay, bankaların mevduat oranının 26.4 milyar TL oluğunu da belirtti.



“Bankalar yurt dışında para tutmak zorundadır, ancak, yurt dışına para kaçılmak yönündeki iddialar doğru değilir” diyen Günay, öz kaynakların ülkede kaldığının altını çizdi.



Merkez Bankası’nın 2018 yılı kârı ise 329 milyon TL olarak açıklandı. Hazineye aktarılan tutar da 219 milyon TL şeklinde belirtildi.



Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı sürecine bankacılık sektörünün güçlü olduğunun göründüğünü söyledi.

İlk kez bir yasa ya da tebliğ olmadan “kredilerin yapılandırılması” yönünde adım attıklarını belirten Günay, “yurttaşların ödeme gücünü etkilemeyecek şekilde borçların ötelenmesi”nde uzlaştıklarını anlattı

Günay, bu süreçte ciddi bir şikayet almadıklarını söyledi.



Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Lefkoşa Merit Otel’de basın toplantısı düzenliyor. Başkana, Yönetim Kurulu üyeleri de basın toplantısında eşlik etti.



“300 milyon TL likidite imkanı sağladık”



Günay; Türk Lirası’nın değer kaybetme sürecinde bankaların yasal faiz oranlarında 1’er puanlık indirim yaptıklarını, bunun da bankalara 300 milyon bir likitide imkanı sağladığını anlattı.

Yaşanan süreçte ‘kooperatifler’ dışında, sektörde önemli pay sahibi bankaların faiz artışı yapmadığını da anlatan Merkez Bankası Başkanı, “Faiz artırımı yapan bankaların oranı aslında yüzde 10’da kaldı” dedi.



1 milyar 44 milyon donuk alacak

Ülkede 21 banka olduğunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Günay, bu bankaların 3 bin 148 çalışana sahip olduğunu belirtti.

Bankacılık sektörün aktif kârlılığının yüzde 2.2 olduğunu belirten Günay, tahsil edilemeyen kredilerin 1 milyar 44 milyon TL olduğunu da açıkladı.

“Tahsilatı hızlandırmanın yolunu bulmamız gerekiyor, 10 yılı bulan süreler var” diyen Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, yeni kredi olarak kullanılabilecek kaynakların da heba olduğunu belirtti.



874.4 milyon kar



“Bankacılık sektörü 2017’de 513.7 milyon TL, 2018’de ise 874.4 milyon TL kar elde etti” diyen Merkez Bankası Başkanı, kriz yılında böylesi bir tablo ortaya çıktığını anlattı.



“Kambiyo kârı hariç” artış oranının aslında % 35 de olduğunu belirten Günay, “Bankacılık sektörü zor bir yılı iyi atlattı. Bu ülkedeki en önemli sektördür ve tümü kayıt altındadır.” dedi.



Neler yapmak istiyoruz?



“Neler yapmak istiyoruz” başlığı altında ise Merkez Bankası Başkanı Günay şunları söyledi.

“Risk merkezi içerisine kooperatifler de dahil edilmelidir.”

“Kredi Kayıt Bürosu’nu oluşturmak yönünde hedefimiz vardır.”

“Şeffaflık gereği müşteri ödemek zorunda olduğu miktarı bilmelidir, müşteri hakları üzerine yeni bir çalışma yapılacaktır.”

