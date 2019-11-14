1 kişi tutuklandı

Hamitköy'de ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı A.B.Ş., tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı. Polis, 13.11.2019 tarihinde Hamitköy’de ikamet eden zanlının 11.40 - 12.00 saatleri arasında evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.