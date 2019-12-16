1 haftada 65 kaza, 17 yaralı...

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta toplam 65 adet trafik kazası meydana gelirken kazalarda 17 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (13) olarak yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 470 bin 750 TL oldu.