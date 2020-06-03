'1 COVID- 19' iddiası: "Her ateş COVID değil"

Karpaz bölgesinde 1 kişinin Covid-19 şüphesi ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na kaldırıldığı iddiaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, YENİDÜZEN’e açıklama yaptı, "bakanlığın yaptığı tüm testlerin negatif çıktığını" açıkladı.

Çaygür, yüksek ateş şüphesi ile hastaneye başvuran herkesin coronavirüs olmadığını kaydetti.