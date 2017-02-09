Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) küçükbaş hayvan üreticilerine “0” faiz ile vereceği “Yemlik Kredisi”nin başvurularına ek süre tanındı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Koopbank arasında Aralık ayında imzalanan protokol çerçevesinde, küçükbaş hayvancılara verilecek kredilerde başvuru süresi 31 Ocak Salı gününden 20 Şubat Pazartesi gününe uzatıldı.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, sıfır faizli kredi talep eden küçükbaş hayvan üreticilerinin, 1 Kasım 2016 – 31 Ocak 2017 dönemi yemlik arpa hakedişleri için, en geç 20 Şubat 2017 tarihine kadar Koopbank’a müracaat edip, besi peleti, besi yemi veya süt yemlerini, 28 Şubat 2017 tarihine kadar almaları kaydı ile veriliyor.

Kredilerin vadesinin 30 Nisan 2017’de dolacağı kaydedilen açıklamada üreticilerin alacağı kredilerin 30 Nisan tarihine kadar oluşacak tüm faizi ise devlet tarafından karşılanacak. Üreticiler kullanacakları kredi için herhangi bir komisyon ise ödemeyecekler.

AMAÇ: KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİSİNE DESTEK

Koopbank’tan yapılan açıklamada, küçükbaş hayvan üreticilerinin kış döneminde yaşadığı yem sıkıntısının önüne geçmek ve hayvancıyı desteklemek amacı ile kredinin verileceği yinelenirken “0” faizli yemlik kredisi, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın desteği ile veriliyor.

SON BAŞVURU 20 ŞUBAT 2017

Binboğa Yem Sanayi’nin yanı sıra Toprak Ürünleri Kurumu tarafından da gerçekleştirilecek satışlar, talep eden küçükbaş hayvan üreticilerine, damızlık hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere verilecek. 1 Kasım 2016 - 31 Ocak 2017 dönemi kapsayan yemlik hakedişleri, en geç 20 Şubat 2017 tarihine kadar Koopbank’a müracaat edilmesi ve yem materyallerinin ise en geç, 28 Şubat tarihine değin alınması koşulu ile veriliyor.

ÜRETCİLER KREDİDEN NASIL YARARLANACAK?

Krediden yalnızca KKTC Veteriner Dairesi’nde küçükbaş hayvan kaydı bulunan üreticilerin faydalanabilecekleri kaydedilirken, hayvanları kayıt altında olmayan üreticiler “0” faizli yemlik kredisinden yararlanamayacak. Krediden yararlanmak isteyen küçükbaş hayvan üreticileri direk olarak Koopbank şubelerine veya köy kooperatiflerine başvuruda bulunması gerekiyor. Üreticiler, yalnızca Binboğa Yem Sanayi ve Toprak Ürünleri Kurumu’ndan alınacak yemlik için Koopbank’ın bu kredisinden yararlanabilecekler. Küçükbaş hayvan üreticilerinin almış olduğu kredili yemliklerin vadesi ise 30 Nisan 2017 tarihinde son bulacak.