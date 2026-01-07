Zelenskiy, Hristodulidis ile görüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya’nın topraklarını işgal etmesi sonrasında ilk kez Kıbrıs’a geldi, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Sabah saatlerinde Kıbrıs’a iniş yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı saat 11.30 civarında Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı’nda Hristodulidis ile bir araya geldi.

İki Cumhurbaşkanı toplantı öncesinde basına poz verirken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanlığını üstleneceği altı aylık süre boyunca "birçok olumlu adım atılmasını" umduğunu söyledi, ülkesinin AB'den aldığı destek ve insani yardım için de minnettarlığını dile getirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodoulidis de Zelenskiy’i karşıladığı sırada "Görünüşe göre birçok olumlu gelişme var" dedi.

Ukrayna'ya destek sözü veren 30'dan fazla ülkenin oluşturduğu 'İstekliler Koalisyonu'nun Salı günü Paris'te yaptığı ve katılımcıların Ukrayna'nın geleceğine ilişkin beş maddelik bir bildiri üzerinde anlaştığı toplantıdan doğrudan Kıbrıs'a gitmişti.

Bu beş madde arasında, Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde bir ateşkes izleme ve doğrulama mekanizmasına katılım, Ukrayna silahlı kuvvetlerine daha fazla destek , Ukrayna'nın askeri caydırıcılığının yeniden inşasını desteklemek için çok uluslu bir çaba, gelecekteki Rus saldırıları durumunda Ukrayna'yı desteklemeye yönelik bağlayıcı taahhütler ve Ukrayna ile uzun vadeli savunma işbirliğine yönelik taahhütler yer alıyordu.