"Zelenskiy - Putin görüşmesi için çalışmalara başladım"

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da hem Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak kendileriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun." yorumunu yaptı.

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.

Zelenskiy: Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenskiy, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.

Zelenskiy, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin baskısı

Muhtemel ikili müzakereye, Putin'in katılmayı kabul edip etmeyeceği ihtimalini de değerlendiren Zelenskiy, bunun için ABD'nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki toplantının "iyi sonuçlar verdiğini" savundu.

Putin ile muhtemel müzakere için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna barış yolunda asla durmayacak." dedi.

Zelenskiy, toplantı kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için gerekli başlangıç noktası ve temel konunun "güvenlik garantileri" olduğunu vurguladı.

Putin ile doğrudan görüşmelerde toprak meselelerinin gündemde olacağını kaydeden Zelenskiy, konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden görüşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Zelenskiy, Beyaz Saray’da Trump ile ikili görüşmede sergilenen Ukrayna haritasına değinerek, haritanın, ülkesinin topraklarının "Rusya tarafından kontrol edildiği gösterilen oran ve kimin nereyi kontrol ettiği" konusunda doğru olmadığını söyledi.

"Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımıza duyurulacak"

New York Post haberine göre gazetecilere konuşan Zelenskiy, ülkesinin güvenlik garantilerinin 7 ila 10 gün içinde resmileştirileceğini belirterek, bunun ABD'den 90 milyar dolar değerinde silah satın alımı paketini de içereceğini bildirdi.

Zelenskiy, "Güvenlik garantileri muhtemelen ortaklarımıza duyurulacak. Tüm bunlar kağıt üzerinde kalacak ve önümüzdeki hafta, 10 gün içinde güvenlik garantilerinin detayları bir şekilde resmileştirilecek." dedi.

"Bugün önemli bir adım atıldı"

Öte yandan Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyaz Saray'daki toplantıya ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Bugün önemli bir adım atıldı." ifadesini kullanan Zelenskiy, toplantıyı "Avrupa ile ABD arası gerçek bir birliğin göstergesi" olarak niteledi.

Zelenskiy, "Liderler, Ukrayna'yı desteklemek ve bizi gerçek barışa, Ukrayna'yı ve tüm Avrupa'yı koruyacak güvenilir bir güvenlik mimarisine yaklaştıracak her şeyi görüşmek üzere bizzat bir araya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda "güvenlik garantilerini" ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Bu, savaşı sona erdirmek için önemli bir başlangıç noktası ve kilit bir konu. ABD'nin bu garantileri desteklemeye ve bunların bir parçası olmaya hazır olduğuna dair verdiği önemli sinyali takdir ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması üzerinde çalıştıklarını belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da yaptığı toplantının ardından Kiev yönetimi için güvenlik garantisi oluşturulması adına Avrupa ile çalıştıklarını belirtti.

Fox News'ün "Jesse Watters Primetime" programına konuk olan Rubio, Zelenskiy'nin ABD'deki üst düzey temaslarına ve Rusya-Ukrayna arasındaki olası barış sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, "Rusya dahil herkes, sanırım çatışma sonrası Ukrayna'nın diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları kurma hakkına sahip olduğunu kabul edecektir. Bu tür bir güvenlik garantisi oluşturmak için Avrupalı müttefiklerimizle ve bu arada Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Ukrayna'nın elde edebileceği "en iyi güvenlik garantisinin" güçlü bir orduya sahip olmaktan geçtiğini hatırlatan Rubio, "Artık Ukrayna'ya silah vermiyoruz. Artık Ukrayna'ya para da vermiyoruz. Artık onlara silah satıyoruz ve Avrupa ülkeleri bunun parasını NATO aracılığıyla ödüyor. Silahları satın almak ve Ukrayna'ya transfer etmek için NATO'yu kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rubio, program sunucusunun kıymetli maden anlaşmasının da "güzel bir güvenlik garantisi" şeklindeki yorumuna "Doğru." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin olası görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Rubio, "Putin'in 'Elbette Zelenskiy ile görüşeceğim.' demesi bile büyük bir olay. Yani o odadan en iyi arkadaşlar olarak ayrılacaklarını söylemiyorum. O odadan bir barış anlaşmasıyla ayrılacaklarını söylemiyorum. Ama insanların artık birbirleriyle konuşuyor olması gerçeğini göz önünde bulundurarak, bunun 3,5 yıldır gerçekleşmediğini düşünüyorum." diye konuştu.