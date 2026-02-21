“Ya bilgi ve belgelerle açıklayın ya da özür dileyin”

KKTC Galatasaray Taraftarı Derneği Yönetim Kurulu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun bir röportaj sırasında kullandığı ifadelerin “futbolun ruhuna ve centilmenliğine gölge düşürdüğünü” belirterek yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, isim vermeden yapılan “maç satın alan takım” imasının yalnızca bir spor kulübünü değil, o kulübe gönül vermiş milyonlarca taraftarı ve Türk futbolunun marka değerini zan altında bıraktığı vurgulandı.

Dernek yönetimi, Bakan’ın “Kimin satın aldığı malum”, “satın alınan maçlar” ve “malum takımlar” şeklindeki ifadelerinin ucu açık ve itham edici olduğunu kaydederek, bir devlet adamının hiçbir somut belge ya da kanıta dayanmayan, “herkes biliyor” gibi muğlak ifadelerle şaibe yaratmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, bu tür söylemlerin toplumdaki kutuplaşmayı artırdığı ve sporun kardeşlik iklimine zarar verdiği ifade edilerek, “Üstü kapalı suçlamalarla camiamızı ve Türk futbolunu töhmet altında bırakmaya çalışan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Dernek yönetimi, Bakan Ertuğruloğlu’na iki çağrıda bulundu. İtham edilen ifadelerle kimi kastettiğini, elindeki bilgi ve belgelerle birlikte açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşması istenen açıklamada, iddiaların somut bir karşılığı olmaması halinde ise temsil ettiği makamın ağırlığına yakışır şekilde geri adım atarak spor camiasından ve taraftarlardan özür dilemesi gerektiği belirtildi.

KKTC Galatasaray Taraftarı Derneği, Galatasaray’ın tarihi boyunca kazandığı tüm başarıları sahada, alın teriyle ve bileğinin hakkıyla elde ettiğini vurgulayarak, bu gerçeği gölgelemeye yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını duyurdu.