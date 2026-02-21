"Gösteriş yapıp kaçtı, yaverleri işçileri tehdit etti"

EKTAM direnişinin 16’ncı gününde Başbakan’ın grev alanını ziyaret ettiğini açıklayan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), ziyaretin “gösteriş yapıp kaçış haline dönüştüğünü” söyledi. DEV-İŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ektam Direnişinin 16. gününde Başbakan teşrif edip işçileri ziyaret etmiştir. Ancak ziyaret daha çok gösteriş yapıp kaçış haline dönmüştür” denildi.

Açıklamada, “Daha Başbakan arabadan inmeden yaverleri(!) işçileri tehdit etmiş, burada siyaset yapmayın demiştir” ifadelerine yer verildi. Sendika, “Daha sonra başbakan arabadan inerken yine yaverleri gelip, başbakanı aracından inerken karşılayın telkininde bulunmuş ancak onurlu işçiler bu telkine uymayıp başbakanı ayağına getirmiştir” açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Başbakan’ın kısa bir basın açıklaması yaptığı ve “grev çadırında işçilerle kısa süreli bir sohbet etmeden koşarak kaçtığı” belirtildi. Açıklamada, Çalışma Bakanı’nın ise işverenin salı günü karşı teklifini alacaklarını belirttiği kaydedilerek, “Ancak biliyoruz ki bu teklif sendikasız çalışın teklifi olacaktır. Biz vazgeçmiyoruz” denildi. DEV-İŞ, “Hükümete açık çağrımız, siyaset yapmaktan ve işvereni korumaktan vazgeçin. Direne direne kazanacağız” dedi.